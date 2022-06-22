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İÇİMİZDEKİ ATEŞ GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.06.2022, 10:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.06.2022, 10:35
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1. Bölüm Foto Galeri

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.

1. Bölüm Foto Galeri

Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir.

1. Bölüm Foto Galeri

En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz.

1. Bölüm Foto Galeri

Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir.

1. Bölüm Foto Galeri

Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?

1. Bölüm Foto Galeri

İçimizdeki Ateş ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

1. Bölüm Foto Galeri

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