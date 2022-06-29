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İÇİMİZDEKİ ATEŞ GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.06.2022, 10:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.06.2022, 10:22
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2. Bölüm Foto Galeri

Mert, stajının ilk günü Ceyhun yüzünden başını öyle bir belaya sokmuştur ki kendiyle birlikte arkadaşlarını da tehlikeye atmıştır.

2. Bölüm Foto Galeri

Ceyhun kendini kardeşi Mert için feda edecek mi?

2. Bölüm Foto Galeri

Banu, ablası Bahar'dan gizlediği kişinin kim olduğunu açıklayacak mı?

2. Bölüm Foto Galeri

Ege oteldeki ayrıcalıklarını koruyabilecek mi?

2. Bölüm Foto Galeri

Doğan Yener'i çileden çıkaran olayın perde arkasındaki hain kim?

2. Bölüm Foto Galeri

Hale Yener & Tan hukuk bürosundan ayrılacak mı?

2. Bölüm Foto Galeri

Ekip ofisteki ilk günlerinde bir davayla görevlendirilir.

2. Bölüm Foto Galeri

Kendilerini göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olan bu dava,

2. Bölüm Foto Galeri

genç avukat adayları için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecektir.

2. Bölüm Foto Galeri

Hukuk bürosunda işler kızışıyor...

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