5. Bölüm Final Foto Galeri

TT Holding davasını kazanmanın şerefine hukuk bürosunun bahçesinde tertiplenen küçük partide, Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli mesaj neşeli havayı darmadağın eder.
Doğan Yener, Savcı Koray'dan Erkan Tüzün'ün ölüm raporunun geldiğini ve rapora göre adamın öldürülmüş olduğunu öğrenir.
Ayrıca evinde yapılan aramalarda bir alyans ve hediye paketinde çocuk oyuncakları bulunduğunu da öğrenir.
Testin sonunda iyi olan kazanacak ve bir sonraki davada Doğan Yener'le çalışma fırsatını yakalayacaktır.
İpek'in ve Erkan Tüzün'ün ölümlerinin arkasındaki sır perdesi bu bölümde aralanıyor ve gerçekler gün gibi ortaya dökülüyor…