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5. Bölüm Final Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.07.2022, 15:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.07.2022, 15:33
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5. Bölüm Final Foto Galeri

TT Holding davasını kazanmanın şerefine hukuk bürosunun bahçesinde tertiplenen küçük partide, Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli mesaj neşeli havayı darmadağın eder.

5. Bölüm Final Foto Galeri

Doğan Yener, Savcı Koray'dan Erkan Tüzün'ün ölüm raporunun geldiğini ve rapora göre adamın öldürülmüş olduğunu öğrenir.

5. Bölüm Final Foto Galeri

Ayrıca evinde yapılan aramalarda bir alyans ve hediye paketinde çocuk oyuncakları bulunduğunu da öğrenir.

5. Bölüm Final Foto Galeri

Doğan Yener'in şüpheleri onaylanmıştır. Erkan Tüzün'ün katilleri İpek'in katilleridir.

5. Bölüm Final Foto Galeri

Doğan Yener stajyerlerine bir dava dosyası verir ve hepsini bu dava ile test eder.

5. Bölüm Final Foto Galeri

Testin sonunda iyi olan kazanacak ve bir sonraki davada Doğan Yener'le çalışma fırsatını yakalayacaktır.

5. Bölüm Final Foto Galeri

Bu dava ile ilgili çalışmada herkes kendinden bazı duyguları da masaya bırakır.

5. Bölüm Final Foto Galeri

Kimi çok duygusal, kimi hırslı davranan stajyerlerden hangisi kazanan olacaktır?

5. Bölüm Final Foto Galeri

İpek'in ve Erkan Tüzün'ün ölümlerinin arkasındaki sır perdesi bu bölümde aralanıyor ve gerçekler gün gibi ortaya dökülüyor…

5. Bölüm Final Foto Galeri

Ege ve Hale neler yapacak?

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