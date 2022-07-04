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Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

GİRİŞ TARİHİ: 04.07.2022, 18:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.07.2022, 18:46
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Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

atv'nün yeni dizisi İçimizdeki Ateş, 2. Bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı.

Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

Karakterlerin özel hayatlarına sıklıkla değinilen bölümde Bahar'ın babası ile kötü ilişkisi dikkat çekti.

Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

Babasını evde istemeyen Bahar, kız kardeşinin isteğiyle aynı evde yaşamayı kabul etti.

Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

Mert'in ise başı ağabeyiyle dertteydi.

Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

Hale de yaşadığı evdeki mutsuzluğuyla sınanmaya devam ediyordu.

Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

Doğan Yener ise stajyerlerinden çok şey bekliyordu.

Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

Onlarca kişiyi geride bırakan stajyerler, Doğan Yener gerçeğiyle tanıştı.

Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

Yener&Tan Hukuk Bürosu, stajyerlerine ilk görevi verdi.

Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

Arşivden bir dava dosyasına dair kanıtlar sunmaları beklenen stajyerler kıyasıya yarıştı.

Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

Her biri güçlü olan dört isimden hangisi Doğan Yener'in gözüne girecek? Yener&Tan Hukuk Bürosu'nda kimler çalışmaya devam edebilecek?

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