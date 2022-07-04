Her şey Doğan Yener'i etkilemek için...

atv'nün yeni dizisi İçimizdeki Ateş, 2. Bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Karakterlerin özel hayatlarına sıklıkla değinilen bölümde Bahar'ın babası ile kötü ilişkisi dikkat çekti. Babasını evde istemeyen Bahar, kız kardeşinin isteğiyle aynı evde yaşamayı kabul etti. Mert'in ise başı ağabeyiyle dertteydi. Hale de yaşadığı evdeki mutsuzluğuyla sınanmaya devam ediyordu. Doğan Yener ise stajyerlerinden çok şey bekliyordu. Onlarca kişiyi geride bırakan stajyerler, Doğan Yener gerçeğiyle tanıştı. Yener&Tan Hukuk Bürosu, stajyerlerine ilk görevi verdi. Arşivden bir dava dosyasına dair kanıtlar sunmaları beklenen stajyerler kıyasıya yarıştı. Her biri güçlü olan dört isimden hangisi Doğan Yener'in gözüne girecek? Yener&Tan Hukuk Bürosu'nda kimler çalışmaya devam edebilecek? İçimizdeki Ateş, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de atv'de.