Cengiz Kurtoğlu konserinde kanlı kavga

Sakarya'da düzenlenen festivalin kapanış konserinde olay çıktı. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken başlayan kavgada silahlar çekildi. Kavgada yaralananlardan biri, henüz üç yaşında bir çocuk.

Konser alanında çıkan kavgada, silahına sarıldı... Açılan ateşte biri çocuk, 2 kişi yaralandı...

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen festivalin kapanış konserinde sahnede Cengiz Kurtoğlu vardı. Konser sırasında iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan o tartışmada taraflardan biri silahına sarıldı. Kalabalığa aldırış etmeden tetiğe bastı. Konser alanındaki silahlı kavgada seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki çocuğa isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken konser yarıda kaldı.