Düşük faizli konut kredisi müjdesi! Konut kredisinde faiz oranı 0,89 ve 0,99 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut kredisi için büyük bir müjde verdi. Beştepe'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç ayrı paketin detaylarını vatandaşlarla paylaştı.

Beştepe'de kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon ve hayat pahalılığına dair önemli mesajlar verdi. Temmuz ayına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni konut finansmanı için de detayları anlattı. İşte üç ayrı paketin detayları;

Paket 1- İlk defa ev sahibi olacaklar için birinci el konut alımında faiz oranı yüzde 0,99 olarak belirlendi. Uygun kredi avantajı için üst sınır 2 milyon TL olurken 10 yıllık vade avantajı sunuldu.

Paket 2- 1 Nisan 2022 öncesinde oluşturulan döviz mevduat hesaplarını TL hesabuna çevirenler ile fiziki altınlarını Merkez Bankası'nda bozduranlara, 2 milyon TL'ye kadar olan kredilerini 10 yıl vadeli bir şekilde kullanabilecekleri ifade edildi. Bu kredi de faiz oranı yüzde 0,89 olarak belirlendi.

Paket 3- Yeni paketlerde inşaat firmaları da unutulmadı. Asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaatların tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak oluşturuldu.