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Neşet Ertaş’ın köyü: Kırtıllar Köyü

GİRİŞ TARİHİ: 10.06.2022, 17:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.06.2022, 17:26
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Ülkemizin çok önemli değerlerinden biri Neşet Ertaş. Bozlak ustası, halk ozanımızın doğduğu köye ve eve götüreceğiz şimdi sizleri. Kırşehir Kırtıllar köyü.

Kırtıllar şimdi mahalle oldu ama gelenek değişmedi. İnsanlar aynı. Tenler yanık, sesler yanık.

Neşet Ertaş'ın köylüleri de tıpkı üstad gibi müzikle uğraşıyor ve geçimlerini müzikle sağlıyor.

atv Haber Kırtıllar'a gitti, Neşet Ertaş'ın köylüleriyle bir araya geldi.

Çekiç Ali, Hacı Taşan, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş.

Onlar binlerce yıldır süregelen bir geleneğin son temsilcileriydi.

Hüzünler, dertler, kederler nesilden nesile onların söylediği bozlaklarla aktarıldı

"Davul var, zurna var, saz var, hepsi var."

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