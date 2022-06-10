Neşet Ertaş’ın köyü: Kırtıllar Köyü

Ülkemizin çok önemli değerlerinden biri Neşet Ertaş. Bozlak ustası, halk ozanımızın doğduğu köye ve eve götüreceğiz şimdi sizleri. Kırşehir Kırtıllar köyü. Kırtıllar şimdi mahalle oldu ama gelenek değişmedi. İnsanlar aynı. Tenler yanık, sesler yanık. Neşet Ertaş'ın köylüleri de tıpkı üstad gibi müzikle uğraşıyor ve geçimlerini müzikle sağlıyor. atv Haber Kırtıllar'a gitti, Neşet Ertaş'ın köylüleriyle bir araya geldi. Çekiç Ali, Hacı Taşan, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş. Onlar binlerce yıldır süregelen bir geleneğin son temsilcileriydi. Hüzünler, dertler, kederler nesilden nesile onların söylediği bozlaklarla aktarıldı 'Davul var, zurna var, saz var, hepsi var.' 'Düğünlere gideriz, çalgı çalarız. Davul çalarız zurna çalarız. Geçimimiz bu.' 'Neşet Ertaş'tan beri geleneği göreneği babalardan dedelerden kalma.' Kırşehir Kelismailuşağı Köyü Kırtıllar mahallesi burası. Halk ozanı Neşet Ertaş'ın köyü. Ve onun köylüleri de müzikle uğraşıyorlar. Yıllardır geçimlerini müzikten sağlıyorlar. Tenleri yanık, sesleri yanık, yürekleri yanık onların. Ellerinde bir müzik aleti, dillerinde şarkılar türküler, yüreklerinde ise köylüleri olan Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ın 7-8 yaşına kadar doğduğu büyüdüğü odadasın. Peki şu anda bu evde kim yaşıyor biliyor musunuz? Neşet Ertaş'ın halasının oğlu Arap Uyanık. 45 senedir bu işi yapıyoruz. Aşağı yukarı. Daha da devam ediyoruz. Saz keman çalmaya