Paylaşılamayan hazine. 20 milyar dolarlık hazine için 3 ülke birbirine düştü.

Sömürgeciliğin damga vurduğu dönemden, günümüze uzanan bir tartışma. 1708 yılında, Karayip Denizi'nde batan bir İspanyol gemisi, üç ülkeyi karşı karşıya getirdi.
Kolombiya karasularındaki batık gemide, 200 ton altın gümüş ve zümrüt var. İspanya, geminin sahibi olması hasebiyle paylaşılamayan hazinede hak iddia ediyor.
Kolombiya'nın durumuysa malum onların karasularında bulunduğu için hak iddia ediyor onlar da...Bakalım 20 milyar dolarlık hazineye, bu sürecin sonunda kim sahip olacak.
O çatışmada 600 kişilik mürettebattan sadece birkaçı hayatta kalabildi.Gemideyse 200 tondan fazla altın, zümrüt ve gümüş bulunuyordu.
Kolombiya ordusu, Karayip kıyılarında yaklaşık 950 metre derinlikte bulunan ve 300 yıldır su altında olan enkaza ulaştı.