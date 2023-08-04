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İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

GİRİŞ TARİHİ: 04.08.2023, 16:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.08.2023, 18:55
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İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

Ömer: ''Ne biçim konuşuyorsunuz ayıp değil mi? Benim nişanlım hakkında böyle konuşamazsınız''

İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

Elif: ''Beyefendi biraz sakin olur musunuz? Burada ifademi veriyorum.''

İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

Ömer: ''Bilip bilmeden iftira atma burada sakin makin olamam!''

İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

Elif: ''Ne iftirası?''

İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

Ömer: ''Senin dünyanda herkes birbirine iftira atabilir ama Sibel öyle bir kız değil kimseye laf ettirmem!''

İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

Elif: ''Bende kendime ve aile laf ettirmem ne olacak şimdi?''

İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

Elif: ''Ya alın şu adamı yoksa şikayetçi olacağım!''

İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

Ömer: ''Parana güvenip insanlara çamur mu atacaksın?''

İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

Ömer: ''Sana da ailene de ispatlayacağım benim nişanlım senin babanın metresi değil tamam mı?''

İmkansız sanılan büyük bir aşk 💞💎

Elif: ''Kolay gelsin, ne işin var burada?''

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