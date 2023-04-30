Tolga, Süsen'in kardeşini ittiğini görüyor!

88. Bölümde neler yaşandı?

Aybike, son anda hayata dönüşü ile herkesi sevince boğdu. Kafeyi devreden Orhan ve Şengül önlerine bakmaya çalışırlar. Şengül Ayla'ya baskı yapar ve Elif'i okula burslu yazdırtır. Üstelik evde yardımcılık yapma koşulu ile onlarla yaşamalarına da izin verir. Ancak konuşulanları Aybike duyar, Şengül Elif ile Berk'in kardeş olduğunu açıklamak zorunda kalır. Emel'in okulunda müsamere vardır. Prenses kostümü olmadığı için katılmak istemez ancak kardeşlerinin ve amcasının sayesinde son anda da olsa oyunlara katılır. Oyun çıkışı Bahar'ın doğum günü partisine Nebahatlere giderler. Nebahat, Suzan'ın Akif'in kendisine ettiği hakaretleri dinlettiği ses kayıtları yüzünden öfkelidir. Partide Akif'in burnundan getirir. Kızlar çizgi film izlemek için odaya giderler ancak film yerine Süsen'in Tolga'nın kardeşi ile merdivenlerdeki kavganın videosunu koyarlar. O sırada odaya gelen Tolga Leyla'nın merdivenlerden düştüğü anı görür. Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!