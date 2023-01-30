100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.
Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur.
Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.
Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Berk, Doruk'la arasına büyük bir mesafe koyar ve ona olan öfkesi gün geçtikçe artar.
Akif, yarım kalan inşaat işini tamamlamak için Ömer'den son bir yardım isterken, Ataman Koleji'nde yapılan sürpriz etkinlik, kıyasıya bir yarışa dönüşür.
Yılmaz ailesinin konağa dönüşüyle, bir kez daha hayalleri yıkılan Eren kardeşler, eski yoksul yaşamlarına geri dönerler.