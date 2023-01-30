ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 30.01.2023, 18:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.01.2023, 18:28
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.

100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur.

100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.

100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Berk, Doruk'la arasına büyük bir mesafe koyar ve ona olan öfkesi gün geçtikçe artar.

100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Konağı terk ettikten sonra ne yapacağını bilmeyen Asiye'ye yardım hiç beklenmedik bir yerden gelir.

100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Şengül'ün hamile olduğunu öğrenen Orhan, büyük bir açmaza girer.

100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Akif, yarım kalan inşaat işini tamamlamak için Ömer'den son bir yardım isterken, Ataman Koleji'nde yapılan sürpriz etkinlik, kıyasıya bir yarışa dönüşür.

100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Ansızın konağın kapısını çalan kişiler ise Eren kardeşleri şoke eden gerçekle tanıştırır.

100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Yılmaz ailesinin konağa dönüşüyle, bir kez daha hayalleri yıkılan Eren kardeşler, eski yoksul yaşamlarına geri dönerler.

100 karede bu sezon Kardeşlerim'de neler oldu?

Akif kendisiyle ortak olacak birisini aramaya devam ederken; Sarp ve Yasmin'in Ataman Koleji'ne kayıt yaptırması, yeni gerginlikleri beraberinde getirir.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN