ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM GALERİ

114. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.01.2024, 11:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.01.2024, 11:24
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114. Bölüm Foto Galeri

Arabayla Suzan'a çarpan Süreyya, büyük bir şok içindeyken, Akif de bir yandan ne yapacaklarını düşünmekte, diğer yandan da Suzan'ın durumuna kahrolmaktadır.

114. Bölüm Foto Galeri

Orhanların kapısına gelen bir avukat, tüm Eren ailesini şaşkınlığa uğratır.

114. Bölüm Foto Galeri

Acı haberi alan Ömer ve Yaman, soluğu hemen hastanede alırlar.

114. Bölüm Foto Galeri

Lidya'nın Aybikelere karşı yaptığı hamle, Sarp ile Ayaz'ın arasındaki iplerin gerilmesine neden olurken, Yaman hayatıyla ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır.

114. Bölüm Foto Galeri

Büyük bir çaresizlik içine düşen Aybike ise, Asiye ile gündeliğe gittikleri evde, kendisinden hiç beklenmeyecek bir hamle yapar.

114. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

114. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

114. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

114. Bölüm Foto Galeri

Hikâye ve Senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

114. Bölüm Foto Galeri

"Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar."

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