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KARDEŞLERİM GALERİ

115. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.02.2024, 10:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.02.2024, 11:01
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115. Bölüm Foto Galeri

Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aramaktadırlar.

115. Bölüm Foto Galeri

İzlediği görüntüyle, Şevval hakkındaki gerçekleri öğrenen Tolga, büyük bir açmaza girer.

115. Bölüm Foto Galeri

Gülten tarafından köşeye sıkıştırılan Akif'in, altta kalmaya hiç niyeti yoktur.

115. Bölüm Foto Galeri

Ömer ile Oğulcan, aldıkları şaşırtıcı karar sonucunda, evin üzerindeki borcu kaldırabilmek için, canla başla çalışmaya başlarlar.

115. Bölüm Foto Galeri

Berk ile Ayla arasındaki ipler, Gökhan yüzünden iyice gerilirken, Aybike'nin ayağına bu sefer hiç beklemediği bir fırsat gelir.

115. Bölüm Foto Galeri

Akif'le karşı karşıya gelen Gülten'in yaptığı son hamle ise, Akif'i şoke eder.

115. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

115. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

115. Bölüm Foto Galeri

Hikâye ve Senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

115. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

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