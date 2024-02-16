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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KARDEŞLERİM GALERİ

117. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.02.2024, 10:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.02.2024, 10:46
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117. Bölüm Foto Galeri

İzlediği video karşısında kanı donan Asiye, Ayaz'la birlikte, akıl almaz bir durumun içine çekilir.

117. Bölüm Foto Galeri

Gökhan, kendisiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkaran Ayla'ya karşı beklenmedik bir hamle yaparken; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yüzleşir.

117. Bölüm Foto Galeri

Nebahat'in Akif'le birlikte yapmak istediği plan, Süreyya'nın onları kıskanmasına neden olur.

117. Bölüm Foto Galeri

Tüm çocuklar, Emel'in doğum gününde, ona sürpriz yapmak için birlik olurlar.

117. Bölüm Foto Galeri

Asiye'nin başına gelen talihsiz durumun hesabını sormak isteyen Ömer'e, Ayaz yardımcı olurken, Ömer belki de hayatının en zor vedasını yaşar.

117. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel),

117. Bölüm Foto Galeri

Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

117. Bölüm Foto Galeri

Eren ailesi bir kez daha kayıpla sınanıyor...

117. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

117. Bölüm Foto Galeri

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