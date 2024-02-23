canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
14

BİLDİRİMLER

  • Kardeşlerim - 3. Fragman

    Kardeşlerim

    YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim - 2. Fragman

    Kardeşlerim

    YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim

    Kardeşlerim

    YENİ FRAGMAN
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ BÖLÜM
  • Ateş Kuşları - 2. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

118. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.02.2024, 11:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.02.2024, 11:31
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
118. Bölüm Foto Galeri

Ömer, Asiye'nin katilini yakalatmayı başarırken; Aybike ve Oğulcan, kapılarına gelen beklenmedik misafirin şaşkınlığını yaşarlar.

118. Bölüm Foto Galeri

Süreyya'ya sürpriz yapmak isteyen Akif için işler bu sefer yolunda gitmez.

118. Bölüm Foto Galeri

Yıllar sonra Orhan'ın karşısına çıkan eski kız arkadaşı Ayten cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

118. Bölüm Foto Galeri

Tüm çocuklar, Ayaz'ın önderliğinde bu sefer de Emel için birlik olurlar ve heyecanlı bir yarışmaya katılırlar.

118. Bölüm Foto Galeri

Tolga'nın bilgisayarını kullanan Yasmin'e karşı telaşlı ve panik hareketleri, Yasmin'i şüpheye düşürür.

118. Bölüm Foto Galeri

Ayla ile Elif hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlarken, Akif'le Nebahat'in ilişkisini git gide kıskanmaya başlayan Süreyya, hiç beklenmedik bir hamle yapar.

118. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim dizisinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

118. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

118. Bölüm Foto Galeri

Cumartesi akşamları atv ekranlarına gelen dizinin yapımcısı Nazlı Heptürk.

118. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN