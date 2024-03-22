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KARDEŞLERİM GALERİ

122. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.03.2024, 11:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.03.2024, 11:59
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122. Bölüm Foto Galeri

Tüm gerçekleri Ömer'e itiraf etmek isteyen Akif, Tolga'dan yardım alarak, farklı bir yola başvururken, Cansu'nun kafede düşürdüğü bilekliği bulan Sarp, Cansu'ya ulaşmak için kolları sıvar.

122. Bölüm Foto Galeri

Aybike ile Berk'in ilişkisine gölge düşürmek isteyen Gökhan, sinsice yaptığı planını devreye sokar.

122. Bölüm Foto Galeri

Süsen gitmeyi çok istediği kurs için yapılacak elemeye katılmaya çekinince Ömer onu cesaretlendirir.

122. Bölüm Foto Galeri

Hayatıyla ilgili birtakım gerçekleri Süreyya'dan öğrenen Akif, Nebahat'e karşı beklenmedik bir hamle yapar.

122. Bölüm Foto Galeri

Ayten kuruntularına yenik düşüp, Şevval ile Orhan'ı kıskanmaya devam ederken, yaşananlardan habersiz olan Cansu, evde bulup okuduğu mektupla dehşete düşer.

122. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

122. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim dizisinin 122. bölümü, 23 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de atv'de.

122. Bölüm Foto Galeri

Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelen dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.

122. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim"in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

122. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim dizisinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

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