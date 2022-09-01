ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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57. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.09.2022, 15:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.09.2022, 16:01
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57. Bölüm Foto Galeri

Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.

57. Bölüm Foto Galeri

Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken;

57. Bölüm Foto Galeri

Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur.

57. Bölüm Foto Galeri

Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.

57. Bölüm Foto Galeri

57. Bölüm Foto Galeri

57. Bölüm Foto Galeri

57. Bölüm Foto Galeri

57. Bölüm Foto Galeri

57. Bölüm Foto Galeri

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