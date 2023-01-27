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77. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.01.2023, 11:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.01.2023, 11:26
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77. Bölüm Foto Galeri

Ömer ile Asiye'nin arası açılıyor!

77. Bölüm Foto Galeri

"Kalbimi kırıyorsan, içinden sağlam çıkamazsın!

77. Bölüm Foto Galeri

Asiye ve Ömer arasında ciddi bir küslük yaşanırken...

77. Bölüm Foto Galeri

...Şengül ve Ayla'nın okulda yapılan toplantıda karşı karşıya gelmesi, sürpriz bir yakınlaşmayı beraberinde getirir.

77. Bölüm Foto Galeri

Süsen'in Sarp'la zaman geçirmeye başlaması, Ömer başta olmak üzere herkesi şaşırtır.

77. Bölüm Foto Galeri

Orhan geçinebilmek için, çaresizce yeni bir iş aramaktadır.

77. Bölüm Foto Galeri

Tolga, zorla evlendirilmek isteyen Zehra'ya yardım etmek için çabalarken...

77. Bölüm Foto Galeri

...Şengül ayağına gelen iş fırsatıyla büyük beklentiler içerisine girer.

77. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

77. Bölüm Foto Galeri

77. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/77-bolum-2-fragman/izle

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