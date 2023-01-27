77. Bölüm Foto Galeri

Ömer ile Asiye'nin arası açılıyor! 'Kalbimi kırıyorsan, içinden sağlam çıkamazsın! Asiye ve Ömer arasında ciddi bir küslük yaşanırken... ...Şengül ve Ayla'nın okulda yapılan toplantıda karşı karşıya gelmesi, sürpriz bir yakınlaşmayı beraberinde getirir. Süsen'in Sarp'la zaman geçirmeye başlaması, Ömer başta olmak üzere herkesi şaşırtır. Orhan geçinebilmek için, çaresizce yeni bir iş aramaktadır. Tolga, zorla evlendirilmek isteyen Zehra'ya yardım etmek için çabalarken... ...Şengül ayağına gelen iş fırsatıyla büyük beklentiler içerisine girer. Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de! 77. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/77-bolum-2-fragman/izle