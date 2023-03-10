ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

81. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.03.2023, 10:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.03.2023, 10:18
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
81. Bölüm Foto Galeri

Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar...

81. Bölüm Foto Galeri

"Hayat bize yeşil ışık yakmadı ama biz de hiç kırmızı ışıkta durmadık!"

81. Bölüm Foto Galeri

Eren ailesi, çaresiz bir halde yuvalarını terk edip, başlarını sokacak bir yer aramak durumunda kalırken, Ayla'nın yaptığı vicdansızlıktan geri dönmeye hiç niyeti yoktur.

81. Bölüm Foto Galeri

Akif, kendini Nebahat'e affettirmek için çabalarken, evsiz kalan Ömerler, para kazanabilmek için tüm dostlarıyla birlikte yepyeni bir işe girişirler.

81. Bölüm Foto Galeri

Ailesinin yaşadıklarına bir çözüm bulamamanın çaresizliği içinde iyice ezilen Orhan ise, tüm ailesini şoke edecek bir karar almak durumunda kalır.

81. Bölüm Foto Galeri

Ömer, ailesi için yeni bir işe adım atıyor!

81. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

81. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim yeni bölümü nefesleri kesecek!

81. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

81. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk),

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN