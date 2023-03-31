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84. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 31.03.2023, 10:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.03.2023, 10:41
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84. Bölüm Foto Galeri

Büyük şaşkınlık içinde izlediği görüntü, Ayla'yı Akif'e karşı harekete geçirirken;

84. Bölüm Foto Galeri

tüm çocuklar, Şengül'ün önderliğinde, Gönül'ün onlara bıraktığı lokantayı, yepyeni bir mekana dönüştürmek için kolları sıvarlar.

84. Bölüm Foto Galeri

Afra'nın gidişiyle büyük üzüntü yaşayan Oğulcan, kurduğu yepyeni hayallerine tutunur.

84. Bölüm Foto Galeri

Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya başlarken,

84. Bölüm Foto Galeri

Zehra çalıştığı çiçekçide, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

84. Bölüm Foto Galeri

Akif'in bir açığını bulmanın keyfini yaşayan Ayla ise, Akif'i şoke edecek bir hamle yapar.

84. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

84. Bölüm Foto Galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

84. Bölüm Foto Galeri

84. Bölüm Foto Galeri

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