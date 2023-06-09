ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM GALERİ

94. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.06.2023, 12:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.06.2023, 12:29
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94. Bölüm Foto Galeri

Ömer ve Sarp, Şevval'in yaptığı çılgınlığın dehşeti içindedirler.

94. Bölüm Foto Galeri

Oğulcan, eskiciye verilen tablonun, tüm Eren ailesinin hayatını kurtarabileceğinin hayalini kurarken,

94. Bölüm Foto Galeri

Yasmin ve Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

94. Bölüm Foto Galeri

Orhan ve Şengül, Orhan'a gelen beklenmedik teklif karşısında şaşkına dönerler.

94. Bölüm Foto Galeri

Akif, Nebahat'le olan ilişkisiyle ilgili radikal bir karar alır.

94. Bölüm Foto Galeri

Ahmetler ile Eren ailesi ve dostları, çıktıkları mutlu yolculukta,

94. Bölüm Foto Galeri

Ahmet ve Suzan'a karşı iyice gözünü karartan Şevval'in yapacağı son hamleden habersizdirler.

94. Bölüm Foto Galeri

"İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler…"

94. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim sezon finaliyle Cumartesi 20.00'de atv'de.

94. Bölüm Foto Galeri

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