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KARDEŞLERİM GALERİ

97. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.09.2023, 10:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.09.2023, 10:58
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97. Bölüm Foto Galeri

Ömer'i kavgadan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanan Orhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşamaktadır.

97. Bölüm Foto Galeri

Akif, gün geçtikçe Mahir'in üstüne daha çok düşmeye devam ederken, yeni kuracağı işin de ilk adımını atar.

97. Bölüm Foto Galeri

Şevval, Ataman Koleji'nde Eren kuzenleri hedef alan, ardı arkası kesilmeyen kurallar uygular. Şengül'ün cephesinde işler ters giderken, Suzan'a şok edici bir telefon gelir.

97. Bölüm Foto Galeri

Orhanların evine çat kapı gelen bir davetsiz misafir ise, Eren ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratır.

97. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

97. Bölüm Foto Galeri

Bu bölümde Eren ailesine davetsiz misafir geliyor.

97. Bölüm Foto Galeri

97. Bölüm Foto Galeri

97. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim oyuncu kardosu: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

97. Bölüm Foto Galeri

97. Bölüm Fragmanı: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/97-bolum-2-fragman/izle

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