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Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2023, 15:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.11.2023, 16:15
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Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Sarp'ın iftirasıyla cezaevine giren Asiye, hapisten kurtuldu.

Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

Suzan'ın, Şevval'in açığını bulmasıyla hapisten kurtulan Asiye'yi sevdikleri cezaevi kapısında karşıladı.

Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

Oğulcan, Asiye'nin kurtulmasında en büyük paya sahip olan Suzan'ın boynuna atladı.

Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

Eren Ailesi, Asiye'nin aralarına dönmesiyle büyük bir sevinç yaşadı.

Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

Ailesi, Asiye için küçük bir kutlama yaparken herkesin keyfi yerindeydi.

Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

Herkes Suzan'a teşekkür ederken Ömer de 'Bravo anne' diye bağırdı.

Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

Herkes Asiye'nin dönüşünün mutluluğunu yaşarken Tolga'nın isteğiyse Sarp'ın ensesine çökmekti.

Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

Mutluluk dolu anlara kendini fazlasıyla kaptıran Berk ise Orhan'ın yanında pot kırdı.

Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

Şengül'ün Orhan'ın gençliğini anlattığı sırada "Kayınpederime bak sen!" tepkisini veren Berk, bir anda gecenin odağına oturdu.

Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

Orhan, "Efendim, bir şey mi dedin oğlum?" sorusunu yöneltirken Elif durumu düzeltmek için yoğun çaba harcadı.

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