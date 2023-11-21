Asiye hapisten kurtuldu, Berk'in potu ortamı buza çevirdi!

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Sarp'ın iftirasıyla cezaevine giren Asiye, hapisten kurtuldu. Suzan'ın, Şevval'in açığını bulmasıyla hapisten kurtulan Asiye'yi sevdikleri cezaevi kapısında karşıladı. Oğulcan, Asiye'nin kurtulmasında en büyük paya sahip olan Suzan'ın boynuna atladı. Eren Ailesi, Asiye'nin aralarına dönmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Ailesi, Asiye için küçük bir kutlama yaparken herkesin keyfi yerindeydi. Herkes Suzan'a teşekkür ederken Ömer de 'Bravo anne' diye bağırdı. Herkes Asiye'nin dönüşünün mutluluğunu yaşarken Tolga'nın isteğiyse Sarp'ın ensesine çökmekti. Mutluluk dolu anlara kendini fazlasıyla kaptıran Berk ise Orhan'ın yanında pot kırdı. Şengül'ün Orhan'ın gençliğini anlattığı sırada 'Kayınpederime bak sen!' tepkisini veren Berk, bir anda gecenin odağına oturdu. Orhan, 'Efendim, bir şey mi dedin oğlum?' sorusunu yöneltirken Elif durumu düzeltmek için yoğun çaba harcadı. Berk de 'Kardeşime şaka yaptım' diyerek konuyu geçiştirmek istedi. Oğulcan ise Berk'in şakayı açıklamasını istedi. Elif'in çabasıyla konu kapanarak tatlıya bağlandı. Oğulcan'ın merak ettiği konu ise 'Cezaevi nasıldı?' sorusu oldu. Asiye ise kendisini en çok üzenin haksızlığa uğramak olduğunu söyledi. Kardeşlerim her Cumartesi yeni bölümleriyle atv'de!