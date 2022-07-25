Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Maddi zorluklar yaşayan Asiye, Gönül'ün yanında işe başlar. Gönül, Asiye'ye çok sıcak ve anlayışlı davranır. Asiye çalıştığı yeri çevresinden saklar. Asiye bu kararıyla yengesi Şengül'ü ve kuzeni Aybike'yi kızdırır. Anne ve babasının evliliğinin bittiğini kabul etmeyen Aybike öfkelenir. Şengül, Asiye'nin karşısına geçip ondan hesap sorar. Asiye ve Şengül arasında gerilim gün geçtikçe artar. Ömer yaşanan tartışmalara tanık olur. Ve kardeşi Asiye'nin kolunu tutup canını yakan Şengül'e sert çıkar. İkili arasında tansiyon yükselir. Ömer her daim kardeşinin yanında olur. İki kardeş sık sık yengeleriyle karşı karşıya gelir. Kuzenler arasında da ipler kopma noktasına gelir. Evdeki gerginlik okula da yansır. Aybike'nin arası sevgilisi Berk ile de bozulur. Okulda düzenlenen halat çekme yarışında Aybike, Tolgalar'ın grubuyla birlikte yarışır. Berk yaşananlara anlam veremez. Aybike, Asiye'nin kolundan tutarak ondan hesap sorar. Asiye de Aybike de bir hayli sinirlenir. İki gencin kavgasında talihsiz bir kaza yaşanır. Aybike feci şekilde yaralanır. Kardeşlerim yeni sezonda atv'de