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Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Kuzen kavgası...

GİRİŞ TARİHİ: 25.07.2022, 12:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.07.2022, 14:36
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Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Maddi zorluklar yaşayan Asiye, Gönül'ün yanında işe başlar.

Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Gönül, Asiye'ye çok sıcak ve anlayışlı davranır.

Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Asiye çalıştığı yeri çevresinden saklar.

Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Asiye bu kararıyla yengesi Şengül'ü ve kuzeni Aybike'yi kızdırır.

Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Anne ve babasının evliliğinin bittiğini kabul etmeyen Aybike öfkelenir.

Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Şengül, Asiye'nin karşısına geçip ondan hesap sorar.

Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Asiye ve Şengül arasında gerilim gün geçtikçe artar.

Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Ömer yaşanan tartışmalara tanık olur.

Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

Ve kardeşi Asiye'nin kolunu tutup canını yakan Şengül'e sert çıkar.

Asiye ve Aybike kavgasında neler yaşandı?

İkili arasında tansiyon yükselir.

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