Aybike öldü mü?

Korkunç silahlı saldırıda vurulan gençler hastaneye kaldırılır. Umutlu bekleyiş kimi zaman yerini derin acılara bırakılır. Zehra hayata gözlerini yumar. Yasmin, Tolga, Oğulcan hayata tutunur. Ömer'den güç de olsa sevindiren haber gelir. Yaşam yaşaşının verildiği o anlarda bir umut da Aybike'den beklenir. Ancak Aybike gözlerini açamaz. Aybike'nin nabzı düşmeye başlar. Doktorlar müdahalede gecikmez ancak tüm çabalara rağmen Aybike'den kalp atışı alamazlar. Herkes Aybike'den gelecek iyi haberi bekler. Dakikaların yıl olduğu anlarda Aybike'nin hayata tutunması için mucize beklenir. Çaresizliğin tablosu olan o anlarda gözyaşları sel olur. Herkes onun için edişelenir. Asiye kuzeninden gelecek iyi haberi bekler. Öte yandan Sarp ve Ömer arasındaki buzlar erimeye başlar. Şengül'ün ise artık çok zorlu bir düşmanı vardır. Süsen'i ise zor günler bekler. Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen Kardeşlerim'de neler olacak? Aybike ölecek mi? Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de! Kardeşlerim sahnelerini izlemek için tıklayın.