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Aybike öldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 27.04.2023, 12:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.04.2023, 14:38
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Aybike öldü mü?

Korkunç silahlı saldırıda vurulan gençler hastaneye kaldırılır. Umutlu bekleyiş kimi zaman yerini derin acılara bırakılır. Zehra hayata gözlerini yumar.

Aybike öldü mü?

Yasmin, Tolga, Oğulcan hayata tutunur. Ömer'den güç de olsa sevindiren haber gelir.

Aybike öldü mü?

Yaşam yaşaşının verildiği o anlarda bir umut da Aybike'den beklenir. Ancak Aybike gözlerini açamaz.

Aybike öldü mü?

Aybike'nin nabzı düşmeye başlar.

Aybike öldü mü?

Doktorlar müdahalede gecikmez ancak tüm çabalara rağmen Aybike'den kalp atışı alamazlar.

Aybike öldü mü?

Herkes Aybike'den gelecek iyi haberi bekler.

Aybike öldü mü?

Dakikaların yıl olduğu anlarda Aybike'nin hayata tutunması için mucize beklenir.

Aybike öldü mü?

Çaresizliğin tablosu olan o anlarda gözyaşları sel olur.

Aybike öldü mü?

Herkes onun için edişelenir. Asiye kuzeninden gelecek iyi haberi bekler.

Aybike öldü mü?

Öte yandan Sarp ve Ömer arasındaki buzlar erimeye başlar.

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