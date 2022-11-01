AyBer düşman mı oldu?

Aybike, annesi Şengül ile Gönül arasındaki gerilimin dozunu düşürmeye çalışır. Gönül'ün hem köfteci minibüslerini yakması hem de kapıya kadar gelip annesine saldırmaya çalışması sakin kalmak isteyen Aybike'nin sınırlarını bir hayli zorlar. Aybike, Oğulcan ve annesi ile birlikte Gönül'den hesap sormaya gider. Oğulcan'ın aklına gelen parlak fikir Şengül ve Gönül'ün hoşuna gitmez. Minibüsü beraber işletme fikrine orta yol bulunacağını düşünen Aybike sıcak bakar. Aybike'nin hem aşk hayatı hem aile hayatında işler yolunda gitmez. Berk ise, yeni dert ortağı Süsen ile günlerini geçirir. Keyfi yerinde olmayan Berk'in morali Tolga ve Aybike'nin grup olmasıyla iyice bozulur. Berk'i teselli etmek ise yine Süsen'e düşer. İçini Süsen'e döken Berk, yalnızlığından dem vurur ve dünyanın en mutsuz adamı olduğunu söyler. Annesinin Berk'i akşam yemeğine çıkarması da onun moralini düzeltmez. Masada küslükler ve biten aşklar konuşulur. Ayla Hanım, biricik oğlunun Aybike'yle ayrılmasından dolayı son derece mutlu olduğunu söyler. Aybike ile ayrılığının sebebi olarak gördüğü Tolga'ya hain bir plan hazırlar. Tarhan'a Tolga'nın garson olarak işe başladığını söyler. Bu durum Ayber çifti arasında aşılaması zor sorunlara sebep olur. Tolga babasına kimin işe girdiğini söylediğini merak ederken, Berk'ten beklenen itiraf gelir. Büyük bir keyifle sırrı söyleyenin kendisi oldugunu dile getirir. 'Madem ben bir şey yapamıyorum bari baban ağzının payını versin' sözleriyle öfkesini kusar. Tolga ile Berk arasındaki sözlü tartışma fiziksel bir boyuta taşınır. Berk'in çok değiştiğini düşünen Aybike'nin tepkisi çok sert olur. Aybike ve Berk barışacak mı? Hepsi ve daha fazlası Kardeşlerim yeni bölümde olacak. Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de