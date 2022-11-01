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AyBer düşman mı oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 01.11.2022, 15:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.11.2022, 17:06
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AyBer düşman mı oldu?

Aybike, annesi Şengül ile Gönül arasındaki gerilimin dozunu düşürmeye çalışır.

AyBer düşman mı oldu?

Gönül'ün hem köfteci minibüslerini yakması hem de kapıya kadar gelip annesine saldırmaya çalışması sakin kalmak isteyen Aybike'nin sınırlarını bir hayli zorlar.

AyBer düşman mı oldu?

Aybike, Oğulcan ve annesi ile birlikte Gönül'den hesap sormaya gider.

AyBer düşman mı oldu?

Oğulcan'ın aklına gelen parlak fikir Şengül ve Gönül'ün hoşuna gitmez.

AyBer düşman mı oldu?

Minibüsü beraber işletme fikrine orta yol bulunacağını düşünen Aybike sıcak bakar.

AyBer düşman mı oldu?

Aybike'nin hem aşk hayatı hem aile hayatında işler yolunda gitmez.

AyBer düşman mı oldu?

Berk ise, yeni dert ortağı Süsen ile günlerini geçirir.

AyBer düşman mı oldu?

Keyfi yerinde olmayan Berk'in morali Tolga ve Aybike'nin grup olmasıyla iyice bozulur.

AyBer düşman mı oldu?

Berk'i teselli etmek ise yine Süsen'e düşer.

AyBer düşman mı oldu?

İçini Süsen'e döken Berk, yalnızlığından dem vurur ve dünyanın en mutsuz adamı olduğunu söyler.

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