ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

GİRİŞ TARİHİ: 18.11.2022, 15:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.11.2022, 17:06
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Ataman Koleji'nin popüler, zengin ve yakışıklı genci Doruk Atakul... Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği öyküde, şımarık genç Doruk, romantik bir prense nasıl dönüştü? Aşk onu nasıl değiştirdi?

Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Anne ve babasını peş peşe kaybeden Asiye, olgun ve akıllı bir kızdı. Tek derdi ailesini korumaktı. Doruk Atakul ise, bugüne kadar her istediğini kolayca elde etmeye alışkındı. Kendisi gibi zengin olmayanları küçümsekten çekinmiyordu.

Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Eren kardeşlerin kaldığı kümesle dalga geçen Doruk, Asiye'den beklemediği bir anda tokat yedi. İki gencin ilk diyalogu bu olayla yaşandı.

Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Ne kadar farklı olduklarını düşünseler de Asiye ve Doruk'un bir ortak noktaları vardı. Bu da müzikti.

Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Okulda seçmelerden umudunu kesen Doruk, Asiye'nin sesini şarkı söylerken duyunca hayran kaldı.

Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Para ödülünün olduğu yarışmada zaman zaman umudunu kaybeden Asiye'yi Doruk cesaretlendirdi.

Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Sık sık birlikte prova yapan iki genç birbirlerine zamanla alıştı. Çaydan nefret eden Doruk, Asiye için neredeyse çay tiryakisine dönüştü.

Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Birlikte şehir dışına çıkan AsDor ilk kez uzun uzadıya zaman geçirdi. Ve iki genç okullar arası düzenlenen bir müzik yarışmasına katıldı.

Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Yarışmadan sonra da sokaklarda şarkı söylemeye başladılar.

Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Birbirlerine aşık olan iki genç, okulun en gözde çiftlerinden biriydi artık...

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN