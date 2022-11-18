Doruk Atakul'u aşk nasıl değiştirdi?

Ataman Koleji'nin popüler, zengin ve yakışıklı genci Doruk Atakul... Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği öyküde, şımarık genç Doruk, romantik bir prense nasıl dönüştü? Aşk onu nasıl değiştirdi?
Anne ve babasını peş peşe kaybeden Asiye, olgun ve akıllı bir kızdı. Tek derdi ailesini korumaktı. Doruk Atakul ise, bugüne kadar her istediğini kolayca elde etmeye alışkındı. Kendisi gibi zengin olmayanları küçümsekten çekinmiyordu.
Eren kardeşlerin kaldığı kümesle dalga geçen Doruk, Asiye'den beklemediği bir anda tokat yedi. İki gencin ilk diyalogu bu olayla yaşandı.
Ne kadar farklı olduklarını düşünseler de Asiye ve Doruk'un bir ortak noktaları vardı. Bu da müzikti.
Sık sık birlikte prova yapan iki genç birbirlerine zamanla alıştı. Çaydan nefret eden Doruk, Asiye için neredeyse çay tiryakisine dönüştü.
Birlikte şehir dışına çıkan AsDor ilk kez uzun uzadıya zaman geçirdi. Ve iki genç okullar arası düzenlenen bir müzik yarışmasına katıldı.