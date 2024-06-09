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Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
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  • Kuruluş Osman - Sezon Finali
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KARDEŞLERİM GALERİ

Eren Ailesi hayallerine kavuştu!

GİRİŞ TARİHİ: 09.06.2024, 10:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.06.2024, 11:22
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Eren Ailesi hayallerine kavuştu!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, final bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını ortaya koydu.

132. Bölümde neler yaşandı?

Ömer, son anda da olsa sınava girmeyi başardı.Herkes sınavdan iyi kötü bekledikleri sonuçları almayı başardı.

Süsen ve Ömer yeniden nikah masasına oturmak için hazırlık yaparken; Oğulcan yüzünden nikahlarını kaçırırlar. Ayten ve Orhan evlenirler.

Hatta evlilik teklifini Cansu ve Aybike birlikte organize ederler. Bir başarısız girişimden sonra Süsen ve Ömer bir süre daha nişanlı kalıp üniversiteyi bitirmeyi beklerler.

Berk ve Aybike ise evlenip ikiz çocuk sahibi olurlar. Tolga dünyayı dolaşmaya gider. En sonunda Ömer ve Süsen de evlenmeyi başarır.

Düğün herkesi yeniden bir araya getirir.

Orada duygusal konuşma yapan Ömer, Akif'in her şeyi sorgulamasına ve vicdan azabı duymasına yol açar.

Ömer'in kendisini babası yerine koyduğunu öğrenen Akif, polise gidip her şeyi başından beri yaptığı tüm suçları itiraf eder.

Akif suçlarının cezasını ödemek üzere hapse giderken Emel ise büyüyüp yazar olmuştur.

Eren kardeşlerin hikayesini yazan Emel'in imza günü herkesi bir araya getirir. Acısıyla tatlısıyla geçen yıllara ve kayıplara rağmen herkes mutlu olmayı başarmıştır.

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