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Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

GİRİŞ TARİHİ: 11.02.2024, 11:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.02.2024, 12:04
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Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

116. Bölümde neler yaşandı?

Ömerlere gelen paketten dolma kalem çıkınca Akif rahatlar. Evi terk eden Ayla'ya Nebahat sahip çıkar ve ona iş konusunda yardımcı olur.

Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

Ayaz, Asiye'ye hislerini itiraf eder. Asiye hiçbir şey demeden çekip gider. Ancak Ayaz işin peşini bırakmaz ve evine gider. Ondan özür diler fakat beklemediği bir şey olur ve Asiye de ondan hoşlandığını itiraf eder.

Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

Eren ailesinin evinde kargo nöbeti tutmaya başlayan Akif, orada kalabilmek için yemekten temizliğe her işe koşturur.

Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

Okul ödevi için fotoğraf çekmeye giden Ayaz ve Asiye'nin başı belaya bulaşır ve bir cinayete tanık olurlar.

Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

Okuldaki hediyeleşme ise bir yarışa döndü. Ömer ise Sarp'ı korumak için kavgaya onun başladığı kavgaya karışır. Ayla, Berk'e babasının araba parasını kumarda kaybettiğini söyler.

Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

Berk babasına bu kez inanmaz ve annesini seçer. Beklenen kargo okula gelir. Asiye görüntüleri izler tüm gerçekleri öğrenir.

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