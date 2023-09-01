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Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

GİRİŞ TARİHİ: 01.09.2023, 09:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.09.2023, 14:51
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Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. İşte Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri.

Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

Ataman Koleji'nde yapılan yıl sonu eğlencesinde Asiye ve Doruk yaptığı düet ile herkesi kendine hayran bırakır.

Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

Emel'i ölen kızlarına benzeten aile, onunla vakit geçirmek ister. Emel ailenin kendini evlat edineceğini düşününce odadan kaçar. Okulun çatısına çıkan Emel dengesini kaybeder. Düşmek üzere olan Emel'i gören Cemile, hemen çatıya çıkar. Kendi canı pahasına Emel'i düşmekten kurtarır.

Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'ye sataşır. Kantinde otururken Tolga yanlarına gelir ve Asiye'nin önüne arta kalan yemeğini koyar. Herkesin içinde Asiye'yi rencide edici sözlerden eden Tolga herkesi çileden çıkarır. Kendine hakim olamayan Doruk, Asiye'ye yapılan saygısızlığı affetmez.

Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

Tolga'nın, Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olur. Tüm okulun önünde Tolga'nın hain planı gözler önüne serilir.

Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

Asiye'yi tek yakalayan Harika yanına gelip müzik kulübünden ayrılması için tehdit eder. Asiye'nin ayrılmayacağını anlayınca okulun ortasında zorbalık yapar.

Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

Bağış için bir satış organize edilir. Şengül kazanmayı kafaya koyar.

Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

Harika, soyunma odasındayken Asiye'nin kıyafetlerini saklar. Havlu ile mahsur kalan Asiye'nin yardımına Doruk yetişir.

Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

Asiye, Şengül'e yardım için Atakul'lara temizliğe gider. Nebahat, Melisa'nın kolye kutusunu boş görünce, Asiye'yi hırsızlıkla suçlar.

Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri

Harika ve kızları, Aybike'nin üzerine gelir. Asiye bu durumu kabullenemez ve Harika'ya karşı gelir. Doruk ve diğerlerinin de olaya karışmasıyla kavga büyür.

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