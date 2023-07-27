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Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

GİRİŞ TARİHİ: 27.07.2023, 11:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.07.2023, 16:24
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Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim muhteşem bir sezon finaliyle ekran macerasına ara verdi.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sırlar, dostluklar, kardeşlikler ve düşmanlıklar...Ataman Koleji öğrencileri arasındaki yaşananlar milyonları ekran başına topladı.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

Asiye ve Doruk aşkı hız kesmeden devam etti. Sevgililerin zaman zaman sevdaları sekteye uğrasa da AsDor birbirinden kopmadı.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

Okulun gözde çifti gün geçtikçe birbirlerine daha da bağlandı.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ömer ve Süsen'in ilişkisi sırların gölgesinde alevlenmeye devam etti.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kıskançlıklar ve güvensizlikler zaman zaman baş gösterse de birbirlerinden kopamadılar.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

Hem Kadir'in hem de Leyla'nın ölümünde payı olan Süsen vicdanıyla aşkı arasında sıkıştı kaldı.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kardeşlerim'in diğer bir gözde sevgilileri Aybike ve Berk uzun süre ayrı kalsalar da birbirlerinin hasretlerine daha fazla dayanamadı.

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

Gençlerin silahlı saldırıya uğradığı olayda Aybike ölümün kıyısına geldi. Genç kızı kaybetme korkusu yaşayan ailesi, arkadaşları ve Berk korku dolu dakikalar geçirdi. Sezon boyu yaşananları kısaca hatırlamaya ne dersiniz?

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aradı.

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