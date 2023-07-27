Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim muhteşem bir sezon finaliyle ekran macerasına ara verdi.
Sırlar, dostluklar, kardeşlikler ve düşmanlıklar...Ataman Koleji öğrencileri arasındaki yaşananlar milyonları ekran başına topladı.
Asiye ve Doruk aşkı hız kesmeden devam etti. Sevgililerin zaman zaman sevdaları sekteye uğrasa da AsDor birbirinden kopmadı.
Kardeşlerim'in diğer bir gözde sevgilileri Aybike ve Berk uzun süre ayrı kalsalar da birbirlerinin hasretlerine daha fazla dayanamadı.
Gençlerin silahlı saldırıya uğradığı olayda Aybike ölümün kıyısına geldi. Genç kızı kaybetme korkusu yaşayan ailesi, arkadaşları ve Berk korku dolu dakikalar geçirdi. Sezon boyu yaşananları kısaca hatırlamaya ne dersiniz?