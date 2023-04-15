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Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

GİRİŞ TARİHİ: 15.04.2023, 11:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.04.2023, 11:59
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Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

Kardeşlerim Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

Dizide neler olacağı herkes tarafından merak ediliyor.

Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

Vurulan gençlerin akıbeti ne olacak? Dizinin son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

Çocukları bekleyen Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar.

Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar.

Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

Dizi güçlü oyuncu kadrosyla dikkat çekiyor. Kardeşlerim'de Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz). rol alıyor.

Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatıyor.

Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

Kardeşlerim'de vurulan gençler yaşayacak mı?

Hikaye ve senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

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