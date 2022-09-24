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Ömer'in zenginlik değişimi...

Ömer zengin olunca nasıl değişti?

GİRİŞ TARİHİ: 24.09.2022, 12:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.09.2022, 15:50
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Ömer'in zenginlik değişimi...

Sevgi Teyze'nin imkanlarına sahip olan Ömer okula afilli bir giriş yapmak ister.

Ömer'in zenginlik değişimi...

Ömer, Asiye'yi ikna ederek okulun ilk gününde limuzun ile okula gider.

Ömer'in zenginlik değişimi...

Havalı ve cool tavırlar sergiler.

Ömer'in zenginlik değişimi...

Okul arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken biri onun tadını kaçırır.

Ömer'in zenginlik değişimi...

Okula yeni gelen Leyla, lafını esirgemez ve limuzun ile okula gelişi görgüsüzlük olarak yorumlar.

Ömer'in zenginlik değişimi...

Leyla'nın konuşmaları Ömer'in hoşuna gitmez.

Ömer'in zenginlik değişimi...

Tolga'nın kardeşi olan Leyla, Eren kardeşlerin kümeste yaşayan gençler olduğunu öğrenince bir hayli şaşırır.

Ömer'in zenginlik değişimi...

Leyle ile Ömer arasında ilk andan itibaren gerilim baş gösterir.

Ömer'in zenginlik değişimi...

Ömer gün geçtikçe kendini daha da kaybeder.

Ömer'in zenginlik değişimi...

Evden kendisine ait olmayan bir saati alır ve koluna takar.

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