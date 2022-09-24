Ömer'in zenginlik değişimi...

Sevgi Teyze'nin imkanlarına sahip olan Ömer okula afilli bir giriş yapmak ister. Ömer, Asiye'yi ikna ederek okulun ilk gününde limuzun ile okula gider. Havalı ve cool tavırlar sergiler. Okul arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken biri onun tadını kaçırır. Okula yeni gelen Leyla, lafını esirgemez ve limuzun ile okula gelişi görgüsüzlük olarak yorumlar. Leyla'nın konuşmaları Ömer'in hoşuna gitmez. Tolga'nın kardeşi olan Leyla, Eren kardeşlerin kümeste yaşayan gençler olduğunu öğrenince bir hayli şaşırır. Leyle ile Ömer arasında ilk andan itibaren gerilim baş gösterir. Ömer gün geçtikçe kendini daha da kaybeder. Evden kendisine ait olmayan bir saati alır ve koluna takar. Zengin bir Ömer, tabi ki Akif Atakul'un radarına girer. Ömer ve Akif yeni bir iş için anlaşır. Ömer'in değişimi Süsen'i de rahatsız eder. Sevgilisinin bir mekana girmek için kapıdaki görevliye para teklif etmesi ipleri iyice gerer. Süsen çeker gider. Ömer evinde parti vermek ister. Okuldan bir çok kişinin katıldığı parti oldukça renkli başlar. Parti günü Asiye ve Ömer büyük bir tartışmaya tutuşur. Ömer'in çok değiştiğini düşünen Asiye evi terk etmek ister. Ömer bu sinirle tüm misafirlerini evden kovar. Leyla, Ömer'in davranışına şaşırmadığını söyleyerek evi terk eder. Ömer her şeyden çok kıymet verdiği kardeşi Asiye'nin gönlünü almak ister. Ömer ve Asiye barışır. Beklenmedik bir olay yaşanır. Ve Sevgi Hanım'ın oğlu, Eren Kardeşler'den evi terk etmelerini ister. Eren Kardeşler'in zenginliği kısa sürer.