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Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ: 06.05.2022, 14:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.05.2022, 15:17
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Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de büyük heyecan devam ediyor.

Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

Kardeşlerim dizisinin 51. Bölümü'nde neler olacak?

Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

Kardeşlerim'in yeni bölümünde Asiye, Aybike, Süsen ve Harika gözaltına alınıyor.

Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

Arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında gözaltına genç kızlar suçsuz olduklarını belirtseler de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

4 genç kız bir anda kendilerini nezarethanede buluyor.

Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

Kızlar tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken erkekler de endişeliydi.

Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

Yaşanan olayların ardından kızlar, okulun istenmeyenleri oldu.

Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

Erkekler ise olayı kendi yollarından çözmek için girişimde bulundu.

Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

Emir'in söyledikleri ise sınıfın erkeklerini kızdırdı.

Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

Berk, Emir'e yumruk attı.

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