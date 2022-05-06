Ortalık ayağa kalktı! 4 kız öğrenci…Kardeşlerim'in 51. Bölümü'nde neler olacak?

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de büyük heyecan devam ediyor. Kardeşlerim dizisinin 51. Bölümü'nde neler olacak? Kardeşlerim'in yeni bölümünde Asiye, Aybike, Süsen ve Harika gözaltına alınıyor. Arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında gözaltına genç kızlar suçsuz olduklarını belirtseler de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. 4 genç kız bir anda kendilerini nezarethanede buluyor. Kızlar tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken erkekler de endişeliydi. Yaşanan olayların ardından kızlar, okulun istenmeyenleri oldu. Erkekler ise olayı kendi yollarından çözmek için girişimde bulundu. Emir'in söyledikleri ise sınıfın erkeklerini kızdırdı. Berk, Emir'e yumruk attı. Oğulcan ise olayın daha fazla büyümemesi için Ömer'i tuttu. Doruk ise Özge ile buluşarak 'Doruk Atakul online' sözlerini kullandı. Özge, Doruk'un sözlerinden dolayı mutluluk yaşadı. Her Cumartesi heyecan dolu bölümleriyle atv ekranlarına gelen Kardeşlerim'in 51. Bölümü yine büyük bir macera vadediyor.