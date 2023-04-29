Süsen hapse mi giriyor?

Ömer için sık sık Leyla ile karşı karşıya gelen Süsen, geri dönüşü olmayan bir yola girmiş ve genç kızın ölümüne sebep olmuştu.
Ömer'in ağabeyinin kaza günü görüntülerini Ömer'e ulaştırmak isteyen Leyla, gerçeklerini anlatmak uğruna canından olmuştu.
Olay anını gören Sarp bugüne kadar susmayı tercih etmişti. Ancak Sarp'ın Ömer ile arasındaki buzlar yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı.
Fragmandaki ayrıntılar dikkat çekti. Nebehat, büyük bir şaşkınlıkla izlediği görüntülerde Akif'e çok büyük bir hata yaptıklarını söylemişti.