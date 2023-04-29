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Süsen hapse mi giriyor?

GİRİŞ TARİHİ: 29.04.2023, 16:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.04.2023, 17:15
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Süsen hapse mi giriyor?

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'de heyecan yine dorukta.

Süsen hapse mi giriyor?

Ömer için sık sık Leyla ile karşı karşıya gelen Süsen, geri dönüşü olmayan bir yola girmiş ve genç kızın ölümüne sebep olmuştu.

Süsen hapse mi giriyor?

Ömer'in ağabeyinin kaza günü görüntülerini Ömer'e ulaştırmak isteyen Leyla, gerçeklerini anlatmak uğruna canından olmuştu.

Süsen hapse mi giriyor?

Olay anını gören Sarp bugüne kadar susmayı tercih etmişti. Ancak Sarp'ın Ömer ile arasındaki buzlar yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı.

Süsen hapse mi giriyor?

Fragmandaki ayrıntılar dikkat çekti. Nebehat, büyük bir şaşkınlıkla izlediği görüntülerde Akif'e çok büyük bir hata yaptıklarını söylemişti.

Süsen hapse mi giriyor?

Zehra'nın kardeşine sahip çıkmak isteyen Tolga, Atakul'ların evine gitmişti.

Süsen hapse mi giriyor?

Kardeşi Leyla'nın merdivenlerden düşüp öldüğünü sanan Tolga, Süsen ile tartışmasını gördü mü?

Süsen hapse mi giriyor?

Leyla'nın ölümüne sebep olduğu görüntüler elden ele gezen Süsen şimdi ne yapacak?

Süsen hapse mi giriyor?

Sarp, Ömer'e ağabeyinin ölmesine sebep olan kişinin Süsen olduğunu söyleyecek mi?

Süsen hapse mi giriyor?

İki kişinin ölümüyle ilgisi olan genç kız hapse mi girecek?

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