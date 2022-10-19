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SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

GİRİŞ TARİHİ: 19.10.2022, 10:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.10.2022, 11:22
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SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Ömer ve Süsen aşkı, Leyla'nın gelişiyle büyük bir çıkmaza girdi.

SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Süsen, Ömer'e Ömer Süsen'e kırgındı.

SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Sevgililer birbirlerine uzaktan bakmakla yetindi.

SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Süsen'in bu süreçteki akıl hocası Berk'ti.

SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Aşk acısı çeken genç kızın aklı bir hayli karışıktı.

SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Yüzü gülse de içi kan ağladı.

SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Ömer'in ise en büyük destekçisi Oğulcan oldu.

SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Kaşında yara bandı olan Ömer'e nasıl olduğunu sormadı.

SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Birbirlerini özleseler de adım atmadılar.

SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Güçlü görünmek istediler.

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