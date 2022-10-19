SüsÖm aşkında sona mı gelindi?

Ömer ve Süsen aşkı, Leyla'nın gelişiyle büyük bir çıkmaza girdi. Süsen, Ömer'e Ömer Süsen'e kırgındı. Sevgililer birbirlerine uzaktan bakmakla yetindi. Süsen'in bu süreçteki akıl hocası Berk'ti. Aşk acısı çeken genç kızın aklı bir hayli karışıktı. Yüzü gülse de içi kan ağladı. Ömer'in ise en büyük destekçisi Oğulcan oldu. Kaşında yara bandı olan Ömer'e nasıl olduğunu sormadı. Birbirlerini özleseler de adım atmadılar. Güçlü görünmek istediler. Ömer de Süsen'e kırgındı. Bu aşkta sona mı gelindi? Ömer, zor olan hayatını devam ettirmeye çalıştı. Emel'in yaralanmasıyla hayatı alt üst olan Ömer, kardeşine çarpan kişinin peşindeydi. Elindeki tek ipucuysa olay yerinde bulunan bileklikti. Bu işin peşine bırakmaya niyeti yoktu. Kontrol amaçlı doktora giden Ömer'i neler bekliyor? Bilekliğin sabini bulan Ömer şimdi ne yapacak? Hastalığı ne? Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de