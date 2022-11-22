SüsÖm mi AsDor mu?

Asiye ile Doruk ve Süsen ile Ömer, "Kim birbirini daha iyi tanıyor?" iddiasına girdi. Oğulcan'ın yönettiği sorulara AsDor ve SüsÖm cevap verdi.
Sorulara sürekli yanlış cevap veren Ömer, durumu daha sakin karşıladı ve birbirlerini daha yakından tanımaları gerektiğini belirtti.
AsDor ise birbirlerini çok iyi tanıdıkları konusunda iddialıydı. Asiye ve Doruk, soruların tamamını doğru yanıtladı.
Birbirlerinin en sevdikleri renkten, en sevdikleri tatlıya kadar bütün sorulara doğru cevap verdiler.
Süsen bu duruma oldukça bozuldu. Ömer'in çayı nasıl içtiği konusuyla başlayan olaylar ilginç bir hal almaya başladı.
Ömer'e duyduğu aşkı her fırsatta haykıran Süsen'in sevgilisini yakından tanımadığını anlaması çiftler arasında gerginliğe mi sebep olacak?
Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürür.