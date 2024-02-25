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Yasmin babasını öldürenin annesi olduğunu öğrendi!

GİRİŞ TARİHİ: 25.02.2024, 11:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.02.2024, 12:05
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Yasmin babasını öldürenin annesi olduğunu öğrendi!

118. Bölümde neler yaşandı?

Süreyya Akif'in başını yaktı!

Cansu ve annesinin gelişi Aybike ve Oğulcan'ı şoke ederken evde de huzur kalmaz. Ancak durumdan şüphelenen ikili, gerçek kardeşleri olup olmadıklarını öğrenmek için DNA testi yaptırırlar.

Yasmin babasını öldürenin annesi olduğunu öğrendi!

Ömer ise Asiye'nin yokluğunda Emel'e sahip çıkmaya ve evi geçindirmeye çalışır. Emel'in okul gezisinden mahrum kalmaması için okuldaki öğrencilerle yarışmaya katılırlar. Oradan kazandıkları para ile Emel'i okul gezisine gönderir.

Yasmin babasını öldürenin annesi olduğunu öğrendi!

Tolga'dan şüphelenen Yasmin, bilgisayarını alır. Ayaz'ın yardımı ile Tolga'nın sildiği videoyu bulur ve gerçekleri öğrenir.

Yasmin babasını öldürenin annesi olduğunu öğrendi!

Akif ise Süreyya ile baş başa yemek planlar. Ancak Süreyya, hem kendini hem Nebahat'i idare etmesine kızar ve o akşam çektikleri samimi fotoğrafı Nebahat'e gönderir.

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