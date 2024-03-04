canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
10

BİLDİRİMLER

  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam - 2.Fragman

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?

    Kim Milyoner Olmak İster?

    YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

GİRİŞ TARİHİ: 04.03.2024, 14:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.03.2024, 15:43
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

atv ekranının sevilen macerası Kardeşlerim'in Ömer'i Yiğit Koçak bu hafta Dizi TV'nin konuğuydu. Yetenekli oyuncuyla hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında konuştuk.

Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

Geçtiğimiz günlerde Lizge Cömert ile Miami'de katıldıkları 'Türk Drama Gecesi' deneyiminden bahseden Yiğit Koçak, Miami anılarını Dizi TV izleyicileriyle paylaştı.

Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

Yiğit Koçak, "Miami zaten küçüklükten beri hayalini kurduğum bir yerdi. Çünkü oynadığım oyunlar orada geçiyordu, orada olmak çok güzeldi. Çocukluğumu tekrar yaşamışım gibi hissettim. Ödül töreni de çok güzeldi müthiş bir ilgi vardı" dedi.

Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

"Hikayenin evrensel bir dil yakalamış olması, farklı coğrafyalardaki insanların da 'Ömer'le empati kurması nasıl bir duygu" sorusunu yanıtlayan başarılı oyuncu, karakterinin evrensel bir kişiye dönüştüğünü ifade etti.

Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

Yiğit Koçak, "Ömer'e çok üzülüyorlar, o evrensel bir şey oldu artık. Yani izleyiciler de Ömer'i daha çok evlerinin çocuğu gibi görüyorlar" dedi.

Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

Asiye'nin ölümüyle yıkılan Ömer'in o anlardaki etkileyici performansı da dikkat çekti. Yiğit Koçak, o sahneleri nasıl bu kadar gerçekçi ve hissederek oynadığını hayranlarıyla paylaştı.

Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

Genç oyuncu Yiğit Koçak, "Ömer artık benim oğlum gibi oldu. Ben onun ne yaşayacağını ve ne hissedeceğini çok iyi biliyorum. Asiye öldüğünde de bir kafa kırıklığı bekliyordum. Senaristlerimiz de bunu yazdı. Asiye'nin hayalini görmeye başlamıştım, oynaması en zor bölümdü benim için" sözlerini kullandı.

Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

Favori sahnesinin 'mezarlık sahnesi' olduğunu dile getiren Yiğit Koçak, "Orada bir cümle vardı. 'Asiye'm korkma annem seni karşılar orada' diye. Bu cümleyi ekledim, normal yaşantımdan kullandığım bir şey oldu" diye konuştu.

Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

Ömer'in son zamanlarda yaşadığı zor günler Yasmin'le yakınlaşmalarını sağlarken Sarp - Ömer cephesinde yaşanacaklar da merak konusu oldu. Genç oyuncu, bu konuya da açıklık getirmeyi ihmal etmedi.

Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

Yiğit Koçak, "Yasmin, Asiye öldükten sonra Ömer'in kardeşini ne kadar sevdiğini daha iyi anlamış oldu. Yasmin'le bağlarının güçleneceğini düşünüyorum. Sarp'ın da aynı şekilde cevap vermesini beklerim" ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN