Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

Genç oyuncu Yiğit Koçak, "Ömer artık benim oğlum gibi oldu. Ben onun ne yaşayacağını ve ne hissedeceğini çok iyi biliyorum. Asiye öldüğünde de bir kafa kırıklığı bekliyordum. Senaristlerimiz de bunu yazdı. Asiye'nin hayalini görmeye başlamıştım, oynaması en zor bölümdü benim için" sözlerini kullandı.