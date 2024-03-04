Yiğit Koçak'la hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında sohbet

atv ekranının sevilen macerası Kardeşlerim'in Ömer'i Yiğit Koçak bu hafta Dizi TV'nin konuğuydu. Yetenekli oyuncuyla hem karakteri hem de hikayenin gidişatı hakkında konuştuk.
Geçtiğimiz günlerde Lizge Cömert ile Miami'de katıldıkları 'Türk Drama Gecesi' deneyiminden bahseden Yiğit Koçak, Miami anılarını Dizi TV izleyicileriyle paylaştı.
Yiğit Koçak, "Miami zaten küçüklükten beri hayalini kurduğum bir yerdi. Çünkü oynadığım oyunlar orada geçiyordu, orada olmak çok güzeldi. Çocukluğumu tekrar yaşamışım gibi hissettim. Ödül töreni de çok güzeldi müthiş bir ilgi vardı" dedi.
"Hikayenin evrensel bir dil yakalamış olması, farklı coğrafyalardaki insanların da 'Ömer'le empati kurması nasıl bir duygu" sorusunu yanıtlayan başarılı oyuncu, karakterinin evrensel bir kişiye dönüştüğünü ifade etti.
Yiğit Koçak, "Ömer'e çok üzülüyorlar, o evrensel bir şey oldu artık. Yani izleyiciler de Ömer'i daha çok evlerinin çocuğu gibi görüyorlar" dedi.
Asiye'nin ölümüyle yıkılan Ömer'in o anlardaki etkileyici performansı da dikkat çekti. Yiğit Koçak, o sahneleri nasıl bu kadar gerçekçi ve hissederek oynadığını hayranlarıyla paylaştı.
Genç oyuncu Yiğit Koçak, "Ömer artık benim oğlum gibi oldu. Ben onun ne yaşayacağını ve ne hissedeceğini çok iyi biliyorum. Asiye öldüğünde de bir kafa kırıklığı bekliyordum. Senaristlerimiz de bunu yazdı. Asiye'nin hayalini görmeye başlamıştım, oynaması en zor bölümdü benim için" sözlerini kullandı.
Favori sahnesinin 'mezarlık sahnesi' olduğunu dile getiren Yiğit Koçak, "Orada bir cümle vardı. 'Asiye'm korkma annem seni karşılar orada' diye. Bu cümleyi ekledim, normal yaşantımdan kullandığım bir şey oldu" diye konuştu.
Ömer'in son zamanlarda yaşadığı zor günler Yasmin'le yakınlaşmalarını sağlarken Sarp - Ömer cephesinde yaşanacaklar da merak konusu oldu. Genç oyuncu, bu konuya da açıklık getirmeyi ihmal etmedi.