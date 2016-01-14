49. bölüm fotogaleri

Melis tarafından bayıltılan Kertenkele Zehra’ya yardım etmek için karakola gidememiştir ve o geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Geceyi nezarethanede geçiren Zehra ise Kertenkele’ye çok öfkelidir ancak durumu öğrenince yumuşar.