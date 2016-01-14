49. bölüm fotogaleri

Melis tarafından bayıltılan Kertenkele Zehra’ya yardım etmek için karakola gidememiştir ve o geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Geceyi nezarethanede geçiren Zehra ise Kertenkele’ye çok öfkelidir ancak durumu öğrenince yumuşar.
İkili aralarındaki sorunları çözmeye başlamıştır ama ikisinin de Melis’in intikam planından haberi yoktur, Melis ikiliyi ayırmak için tüm kozlarını oynamaktadır.
Zehra ise dedesini ikna edebilmek için Kertenkele’nin karanlık işlerden uzak durarak herkes gibi bir hayat yaşaması gerektiğini düşünmektedir. Kertenkele’nin Zehra’yı bu konuda ikna etme çabaları sonuç vermez.
Kertenkele, sevdiği kadını tehlikeden uzak tutabilmek için gözünü karartır ve Baron’la olan bütün ilişkisini bitirecek bir hamle yapar. Ancak Kertenkele hiç ummadığı bir tehditle karşı karşıya kalacaktır.