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KERTENKELE GALERİ

49. bölüm fotogaleri

GİRİŞ TARİHİ: 14.01.2016, 10:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.01.2024, 16:05
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Melis’in planları tıkır tıkır işliyor… 49. bölüm fotogaleri

Melis tarafından bayıltılan Kertenkele Zehra’ya yardım etmek için karakola gidememiştir ve o geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Geceyi nezarethanede geçiren Zehra ise Kertenkele’ye çok öfkelidir ancak durumu öğrenince yumuşar.

Melis’in planları tıkır tıkır işliyor… 49. bölüm fotogaleri

İkili aralarındaki sorunları çözmeye başlamıştır ama ikisinin de Melis’in intikam planından haberi yoktur, Melis ikiliyi ayırmak için tüm kozlarını oynamaktadır.

Melis’in planları tıkır tıkır işliyor… 49. bölüm fotogaleri

Öte yandan Kertenkele ve Ünsal’ın Amerikalı bilim adamını bir an önce kaçırmaları gerekmektedir.

Melis’in planları tıkır tıkır işliyor… 49. bölüm fotogaleri

Zehra ise dedesini ikna edebilmek için Kertenkele’nin karanlık işlerden uzak durarak herkes gibi bir hayat yaşaması gerektiğini düşünmektedir. Kertenkele’nin Zehra’yı bu konuda ikna etme çabaları sonuç vermez.

Melis’in planları tıkır tıkır işliyor… 49. bölüm fotogaleri

Kertenkele’yi takip etmeye başlayan Zehra kendisini büyük bir tehlikenin ortasında bulur.

Melis’in planları tıkır tıkır işliyor… 49. bölüm fotogaleri

Kertenkele, sevdiği kadını tehlikeden uzak tutabilmek için gözünü karartır ve Baron’la olan bütün ilişkisini bitirecek bir hamle yapar. Ancak Kertenkele hiç ummadığı bir tehditle karşı karşıya kalacaktır.

Melis’in planları tıkır tıkır işliyor… 49. bölüm fotogaleri

Melis’in planları tıkır tıkır işliyor… 49. bölüm fotogaleri

Melis’in planları tıkır tıkır işliyor… 49. bölüm fotogaleri

Melis’in planları tıkır tıkır işliyor… 49. bölüm fotogaleri

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