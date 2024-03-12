10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden başarılı yarışmacılarıyla gündem oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünden dikkat çeken sorular ve cevapları...
Hangi sporun en bilinen, klasik türü havuzda oynanır?
a- Amerikan futbolu
b- Beyzbol
c- Su topu
d- Buz hokeyi
Doğru Cevap: Su topu
"O, Ayrton Senna'nın hem takım arkadaşı hem de en büyük rakibiydi" diyen bir spor yorumcusunun bahsettiği Formula 1 pilotu muhtemelen kimdir?
a- Alain Prost
b- Michael Phelps
c- Andre Agassi
d- Wilt Chamberlain
Doğru Cevap: Alain Prost
Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en azdır?
a- Nobel Fizik Ödülü
b- Nobel Kimya Ödülü
c- Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
d- Nobel Ekonomi Ödülü
Doğru Cevap: Nobel Ekonomi Ödülü
I. Dünya Savaşı'nda kazanan ittifakta, II. Dünya Savaşı'nda kaybeden ittifakta yer alan iki ülke hangisidir?
a- Birleşik Krallık ve Fransa
b- Sovyetler Birliği ve Almanya
c- İspanya ve Portekiz
d- İtalya ve Japonya
Doğru Cevap: İtalya ve Japonya
"Kur'an-ı Kerim"de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?
a- Fatiha Suresi
b- İhlas Suresi
c- Rahman Suresi
d- Bakara Suresi
Doğru Cevap: Rahman Suresi
Sean Connery, Harrison Ford'un babası rolündeyse izlediğiniz film hangi seriye aittir?
a- Indiana Jones
b- The Godfather
c- Fast & Furious
d- Star Wars
Doğru Cevap: Indiana Jones
Sırt sırta verip kollarını iki yana açan ve dümdüz karşıya doğru bakan iki kişiden, birinin yüzü doğuya bakıyorsa diğerinin sol kolu hangi yönü gösterir?
a- Kuzey
b- Güney
c- Batı
d- Doğu
Doğru Cevap: Güney
Ünlü eserlerinin giriş cümlesinden insan ömrünü 70 yıl olarak görmüş oldukları anlaşılan şairler hangileridir?
a- Dante Alighieri ve Cahit Sıtkı Tarancı
b- Oscar Wilde ve Orhan Veli Kanık
c- Pablo Neruda ve Attila İlhan
d- William Shakespeare ve Can Yücel
Doğru Cevap: Dante Alighieri ve Cahit Sıtkı Tarancı