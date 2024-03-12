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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 12.03.2024, 18:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.03.2024, 12:14
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10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden başarılı yarışmacılarıyla gündem oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünden dikkat çeken sorular ve cevapları...

10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangi sporun en bilinen, klasik türü havuzda oynanır?

a- Amerikan futbolu
b- Beyzbol
c- Su topu
d- Buz hokeyi

Doğru Cevap: Su topu

10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"O, Ayrton Senna'nın hem takım arkadaşı hem de en büyük rakibiydi" diyen bir spor yorumcusunun bahsettiği Formula 1 pilotu muhtemelen kimdir?

a- Alain Prost
b- Michael Phelps
c- Andre Agassi
d- Wilt Chamberlain

Doğru Cevap: Alain Prost

10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en azdır?

a- Nobel Fizik Ödülü
b- Nobel Kimya Ödülü
c- Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
d- Nobel Ekonomi Ödülü

Doğru Cevap: Nobel Ekonomi Ödülü

10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

I. Dünya Savaşı'nda kazanan ittifakta, II. Dünya Savaşı'nda kaybeden ittifakta yer alan iki ülke hangisidir?

a- Birleşik Krallık ve Fransa
b- Sovyetler Birliği ve Almanya
c- İspanya ve Portekiz
d- İtalya ve Japonya

Doğru Cevap: İtalya ve Japonya

10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Kur'an-ı Kerim"de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?

a- Fatiha Suresi
b- İhlas Suresi
c- Rahman Suresi
d- Bakara Suresi

Doğru Cevap: Rahman Suresi

10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Sean Connery, Harrison Ford'un babası rolündeyse izlediğiniz film hangi seriye aittir?

a- Indiana Jones
b- The Godfather
c- Fast & Furious
d- Star Wars

Doğru Cevap: Indiana Jones

10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Sırt sırta verip kollarını iki yana açan ve dümdüz karşıya doğru bakan iki kişiden, birinin yüzü doğuya bakıyorsa diğerinin sol kolu hangi yönü gösterir?

a- Kuzey
b- Güney
c- Batı
d- Doğu

Doğru Cevap: Güney

10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Ünlü eserlerinin giriş cümlesinden insan ömrünü 70 yıl olarak görmüş oldukları anlaşılan şairler hangileridir?

a- Dante Alighieri ve Cahit Sıtkı Tarancı
b- Oscar Wilde ve Orhan Veli Kanık
c- Pablo Neruda ve Attila İlhan
d- William Shakespeare ve Can Yücel

Doğru Cevap: Dante Alighieri ve Cahit Sıtkı Tarancı

10 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Afrika'nın, nüfusu en fazla olan ikinci ülkesi 127 milyon nüfuslu Etiyopya'yken, 225 milyon nüfusuyla birinci ülke hangisidir?

a- Mısır
b- Cezayir
c- Sudan
d- Nijerya

Doğru Cevap: Nijerya

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