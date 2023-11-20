19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, başarılı yarışmacılarıyla yine gündeme oturdu. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde hangi sorular geceye damga vurdu? İşte Milyoner soru cevapları...
Yer kabuğu üzerindeki bir yerin deniz seviyesine göre ölçülen yükseliği, oranın nesidir?
a- Rakımı
b- İzotopu
c- Debisi
d- Ortayı
Doğru Cevap: Rakımı
Ekstre, ne demektir?
a- Ek olarak
b- Sıradan
c- Alışveriş poşeti
d- Hesap özeti
Doğru Cevap: Hesap özeti
NBA tarihinin en iyi pivotları arasında gösterilen, "skyhook" atışıyla ve maçlarda taktığı gözlükle hatırlanan basketbolcu kimdir?
a- Kareem Abdul-Jabbar
b- Magic Johnson
c- Larry Bird
d- Michael Jordan
Doğru Cevap: Kareem Abdul-Jabbar
"Fındık kabuğunu doldurmaz" nasıl şeyler için denir?
a- Önemsiz, değersiz
b- Mühim, kıymetli
c- Kaliteli, nitelikli
d- Ergonomik, kullanışlı
Doğru Cevap: Önemsiz, değersiz
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerin her birinin adı nedir?
a- Elmacık
b- Eğe
c- Köprücük
d- Leğen
Doğru Cevap: Eğe
İki dünya savaşında da kaybeden ittifakta yer alan hangisidir?
a- Japonya
b- Fransa
c- İtalya
d- Almanya
Doğru Cevap: Almanya
"Pişmaniye" kelimesinin kökeni olan Farsça "paşm" kelimesi ne anlama gelir?
a- Üzüntü
b- Yün
c- Kızarmış
d- Şişman
Doğru Cevap: Yün
"Teletubbies" adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
a- Tinky Winky
b- Dipsy
c- Laa-Laa
d- Po
Doğru Cevap: Tinky Winky