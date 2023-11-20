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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

GİRİŞ TARİHİ: 20.11.2023, 17:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.11.2023, 17:48
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19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, başarılı yarışmacılarıyla yine gündeme oturdu. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde hangi sorular geceye damga vurdu? İşte Milyoner soru cevapları...

19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Yer kabuğu üzerindeki bir yerin deniz seviyesine göre ölçülen yükseliği, oranın nesidir?

a- Rakımı
b- İzotopu
c- Debisi
d- Ortayı

Doğru Cevap: Rakımı

19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Ekstre, ne demektir?

a- Ek olarak
b- Sıradan
c- Alışveriş poşeti
d- Hesap özeti

Doğru Cevap: Hesap özeti

19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

NBA tarihinin en iyi pivotları arasında gösterilen, "skyhook" atışıyla ve maçlarda taktığı gözlükle hatırlanan basketbolcu kimdir?

a- Kareem Abdul-Jabbar
b- Magic Johnson
c- Larry Bird
d- Michael Jordan

Doğru Cevap: Kareem Abdul-Jabbar

19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

"Fındık kabuğunu doldurmaz" nasıl şeyler için denir?

a- Önemsiz, değersiz
b- Mühim, kıymetli
c- Kaliteli, nitelikli
d- Ergonomik, kullanışlı

Doğru Cevap: Önemsiz, değersiz

19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerin her birinin adı nedir?

a- Elmacık
b- Eğe
c- Köprücük
d- Leğen

Doğru Cevap: Eğe

19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

İki dünya savaşında da kaybeden ittifakta yer alan hangisidir?

a- Japonya
b- Fransa
c- İtalya
d- Almanya

Doğru Cevap: Almanya

19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

"Pişmaniye" kelimesinin kökeni olan Farsça "paşm" kelimesi ne anlama gelir?

a- Üzüntü
b- Yün
c- Kızarmış
d- Şişman

Doğru Cevap: Yün

19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

"Teletubbies" adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?

a- Tinky Winky
b- Dipsy
c- Laa-Laa
d- Po

Doğru Cevap: Tinky Winky

19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Sadri Alışık'ın, Ofsayt Osman karakterini canlandırdığı "Şaka ile Karışık" adlı filmde geçen cümlesi hangisidir?

a- Bu da mı faul değil?
b- Bu da mı ofsayt değil
c- Bu da mı şut değil?
d- Bu da mı gol değil?

Doğru Cevap: Bu da mı gol değil?

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