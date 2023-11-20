19 Kasım 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Sadri Alışık'ın, Ofsayt Osman karakterini canlandırdığı "Şaka ile Karışık" adlı filmde geçen cümlesi hangisidir?

a- Bu da mı faul değil?

b- Bu da mı ofsayt değil

c- Bu da mı şut değil?

d- Bu da mı gol değil?

Doğru Cevap: Bu da mı gol değil?