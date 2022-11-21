20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranında devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde neler yaşandı?
Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?
a- Kış Uykusu
b- Ucuz Roman
c- Gözleri Tamamen Kapalı
d- Ağır Roman
Doğru Cevap: Gözleri Tamamen Kapalı
Hangisi "G.O.R.A." adlı filmde geçen bir repliktir?
a- Zeki Müren de bizi görecek mi?
b- Vurucam kırbacı!
c- Araba nerde? Para nerde?
d- Dünyalılardan tiskiniyorum!
Doğru Cevap: Dünyalılardan tiskiniyorum!
Cebelitarık Boğazı hangi ikisini birleştirir?
a- Akdeniz ve Atlas Okyanusu
b- Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus
c- Hazar Denizi ve Aral Gölü
d- Sarı Deniz ve Hint Okyanusu
Doğru Cevap: Akdeniz ve Atlas Okyanusu
Shakespeare'in hangi oyunundaki başkarakter oyunun ilerleyen sahnelerinde İngiltere kralı olur?
a- Macbeth
b- III. Richard
c- Othello
d- Hamlet
Doğru Cevap: III. Rİchard
Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarışmadan diskalifiye edilen ilk ve tek sporcudur?
a- Emniyet kemeri takmamak
b- Çok yavaş gitmek
c- Ehliyetini evde unutmak
d- Araçta müzik dinlemek
Doğru Cevap: Çok yavaş gitmek
Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde, nikah masasında "gelin ve damat" olarak birlikte görünmemiştir?
a- Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan
b- Adile Naşit ve Münir Özkul
c- Fatma Girik ve Cüneyt Arkın
d- Meral Zeren ve Kemal Sunal
Doğru Cevap: Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan
"Altın Aslan" kazanan bir yönetmen hangi film festivalinin jürisi tarafından "En İyi Yönetmen" seçilmiştir?
a- Venedik Uluslararası Film Festivali
b- Berlin Uluslararası Film Festivali
c- Cannes Film Festivali
d- Antalya Altın Portakal Film Festivali
Doğru Cevap: Venedik Uluslararası Film Festivali