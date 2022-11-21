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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2022, 11:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.11.2022, 12:43
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20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranında devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde neler yaşandı?

20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

a- Kış Uykusu
b- Ucuz Roman
c- Gözleri Tamamen Kapalı
d- Ağır Roman

Doğru Cevap: Gözleri Tamamen Kapalı

20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi "G.O.R.A." adlı filmde geçen bir repliktir?

a- Zeki Müren de bizi görecek mi?
b- Vurucam kırbacı!
c- Araba nerde? Para nerde?
d- Dünyalılardan tiskiniyorum!

Doğru Cevap: Dünyalılardan tiskiniyorum!

20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Cebelitarık Boğazı hangi ikisini birleştirir?

a- Akdeniz ve Atlas Okyanusu
b- Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus
c- Hazar Denizi ve Aral Gölü
d- Sarı Deniz ve Hint Okyanusu

Doğru Cevap: Akdeniz ve Atlas Okyanusu

20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Shakespeare'in hangi oyunundaki başkarakter oyunun ilerleyen sahnelerinde İngiltere kralı olur?

a- Macbeth
b- III. Richard
c- Othello
d- Hamlet

Doğru Cevap: III. Rİchard

20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı yarışmadan diskalifiye edilen ilk ve tek sporcudur?

a- Emniyet kemeri takmamak
b- Çok yavaş gitmek
c- Ehliyetini evde unutmak
d- Araçta müzik dinlemek

Doğru Cevap: Çok yavaş gitmek

20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde, nikah masasında "gelin ve damat" olarak birlikte görünmemiştir?

a- Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan
b- Adile Naşit ve Münir Özkul
c- Fatma Girik ve Cüneyt Arkın
d- Meral Zeren ve Kemal Sunal

Doğru Cevap: Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan

20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Altın Aslan" kazanan bir yönetmen hangi film festivalinin jürisi tarafından "En İyi Yönetmen" seçilmiştir?

a- Venedik Uluslararası Film Festivali
b- Berlin Uluslararası Film Festivali
c- Cannes Film Festivali
d- Antalya Altın Portakal Film Festivali

Doğru Cevap: Venedik Uluslararası Film Festivali

20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu hangi dizide Mehmet Kosovalı adlı karakteri canlandırmıştır?

a- Karadayı
b- Acı Hayat
c- Deli Yürek
d- Ezel

Doğru Cevap: Acı Hayat

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