20 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde, nikah masasında "gelin ve damat" olarak birlikte görünmemiştir?

a- Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan

b- Adile Naşit ve Münir Özkul

c- Fatma Girik ve Cüneyt Arkın

d- Meral Zeren ve Kemal Sunal

Doğru Cevap: Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan