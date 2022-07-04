29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster, hem yarışmacılarıyla hem de sorularıyla gündem oluyor.
Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu Zeynep Örs Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katıldı.
Mesleği "paramediklik" olan biri hangi araçta çalışır?
a- Forklift
b- Ambulans
c- Çekici
d- Hafriyat kamyonu
Doğru Cevap: Ambulans
Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik Bölümlerinden çift ana dal programıyla tam burslu olarak mezun olan 26 yaşındaki Ahmet Malal Kim Milyoner Olmak İster'e Ankara'dan katıldı.
Hangisi Yunan alfabesinin harflerinden biri değildir?
a- Alfa
b- Beta
c- Fora
d- Gama
Doğru Cevap: Fora
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Gülşah Çıkrıkçı Işık, şu sıralar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Ankara Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde doçent doktor olarak çalışıyor. Yarışmacının hedefi kazandığı parayla dünyayı gezmek...
Hangi ünlü çizgi film kahramanı ananas biçimindeki bir evde ikamet eder?
a- Kabasakal
b- Bugs Bunny
c- Gargamel
d- Sünger Bob
Doğru Cevap: Sünger Bob
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan 28 yaşındaki Can Demir'in hedefi yarışmada ikinci baraj sorusunu geçmekti.
Hangisi bir çeşit düdüktür?
a- Nakkare
b- Bendir
c- Sipsi
d- Cümbüş
Doğru Cevap: Sipsi
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Yasemin Akça'nın hedefi 50 bin TL kazanmak...
Palaz, çebiç ve köşek hangilerine verilen addır?
a- Üzüm türlerine
b- Hayvan yavrularına
c- Mutfak gereçlerine
d- İnşaat malzemelerine
Doğru Cevap: Hayvan yavrularına
45 yaşındaki Güçlü Demircioğlu, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Grafik Tasarım Bölümü mezunu olarak Avrupa'daki en büyük Yüzüklerin Efendisi koleksiyonunun sahibi olduğunu belirtti.
Gemi ve trenlerdeki yataklara verilen ad hangisidir?
a- Beşik
b- Kuşet
c- Kuvöz
d- Puset
Doğru Cevap: Kuşet
Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan 41 yaşındaki Yelda Açıkgöz, yarışmadan kazanacağı ödülü ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak istediğini söyledi.
İzlediğiniz bir belgeselde "İnkaların And Dağları üzerine inşa ettiği bu tarihi kent..." şeklinde bahsedilen yer hangisidir?
a- Stonehenge
b- Angkor Vat
c- Machu Picchu
d- Petra
Doğru Cevap: Machu Picchu
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden tam burslu mezun olan Enes Ertürk, kazanacağı parayı yeni kısa filmi için harcamak istediğini belirtti.
Hangisi 'kitapsever' anlamına gelir?
a- Bibliyotek
b- Bibliyograf
c- Bibliyofil
d- Biblo
Doğru Cevap: Bibliyofil
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Rana Pelin Mutlu, kazanacağı parayı hayalleri için kullanacağını dile getirdi.
Çemberin herhangi bir noktasıyla merkezini birleştiren doğru parçası çemberin nesi olur?
a- Kenarortayı
b- Açıortayı
c- Hipotenüsü
d- Yarıçapı
Doğru Cevap: Yarıçapı