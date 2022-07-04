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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 04.07.2022, 11:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.07.2022, 12:33
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29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster, hem yarışmacılarıyla hem de sorularıyla gündem oluyor.

29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu Zeynep Örs Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katıldı.

Mesleği "paramediklik" olan biri hangi araçta çalışır?

a- Forklift

b- Ambulans

c- Çekici

d- Hafriyat kamyonu

Doğru Cevap: Ambulans

29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik Bölümlerinden çift ana dal programıyla tam burslu olarak mezun olan 26 yaşındaki Ahmet Malal Kim Milyoner Olmak İster'e Ankara'dan katıldı.

Hangisi Yunan alfabesinin harflerinden biri değildir?

a- Alfa

b- Beta

c- Fora

d- Gama

Doğru Cevap: Fora

29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Gülşah Çıkrıkçı Işık, şu sıralar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Ankara Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde doçent doktor olarak çalışıyor. Yarışmacının hedefi kazandığı parayla dünyayı gezmek...

Hangi ünlü çizgi film kahramanı ananas biçimindeki bir evde ikamet eder?

a- Kabasakal

b- Bugs Bunny

c- Gargamel

d- Sünger Bob

Doğru Cevap: Sünger Bob

29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan 28 yaşındaki Can Demir'in hedefi yarışmada ikinci baraj sorusunu geçmekti.

Hangisi bir çeşit düdüktür?

a- Nakkare

b- Bendir

c- Sipsi

d- Cümbüş

Doğru Cevap: Sipsi

29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Yasemin Akça'nın hedefi 50 bin TL kazanmak...

Palaz, çebiç ve köşek hangilerine verilen addır?

a- Üzüm türlerine

b- Hayvan yavrularına

c- Mutfak gereçlerine

d- İnşaat malzemelerine

Doğru Cevap: Hayvan yavrularına

29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

45 yaşındaki Güçlü Demircioğlu, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Grafik Tasarım Bölümü mezunu olarak Avrupa'daki en büyük Yüzüklerin Efendisi koleksiyonunun sahibi olduğunu belirtti.

Gemi ve trenlerdeki yataklara verilen ad hangisidir?

a- Beşik

b- Kuşet

c- Kuvöz

d- Puset

Doğru Cevap: Kuşet

29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan 41 yaşındaki Yelda Açıkgöz, yarışmadan kazanacağı ödülü ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak istediğini söyledi.

İzlediğiniz bir belgeselde "İnkaların And Dağları üzerine inşa ettiği bu tarihi kent..." şeklinde bahsedilen yer hangisidir?

a- Stonehenge

b- Angkor Vat

c- Machu Picchu

d- Petra

Doğru Cevap: Machu Picchu

29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden tam burslu mezun olan Enes Ertürk, kazanacağı parayı yeni kısa filmi için harcamak istediğini belirtti.

Hangisi 'kitapsever' anlamına gelir?

a- Bibliyotek

b- Bibliyograf

c- Bibliyofil

d- Biblo

Doğru Cevap: Bibliyofil

29 Haziran Çarşamba Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Rana Pelin Mutlu, kazanacağı parayı hayalleri için kullanacağını dile getirdi.

Çemberin herhangi bir noktasıyla merkezini birleştiren doğru parçası çemberin nesi olur?

a- Kenarortayı

b- Açıortayı

c- Hipotenüsü

d- Yarıçapı

Doğru Cevap: Yarıçapı

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