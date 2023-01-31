29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışma programının son bölümünde hangi sorular yarışmacıları zorladı? İşte Kim Milyoner Olmak İster 29 Ocak soruları ve cevapları...