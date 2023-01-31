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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2023, 17:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.01.2023, 18:02
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29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışma programının son bölümünde hangi sorular yarışmacıları zorladı? İşte Kim Milyoner Olmak İster 29 Ocak soruları ve cevapları...

29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Kızıl Gezegen" genellikle hangisi için yapılan bir benzetme olur?

a- Kripton

b- Cyberton

c- Mars

d- Vulcan

Doğru Cevap: Mars

29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Atlas Dağları'nı gezmekte olan biri hangi ülkede olabilir?

a- Arjantin

b- Fas

c- Arnavutluk

d- Japonya

Doğru Cevap: Fas

29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kimlere "karıncaezmez" denir?

a- Çok esprili kişilere

b- Çok merhametli kişilere

c- Çok gösterişli kişilere

d- Çok çalışkan kişilere

Doğru Cevap: Çok merhametli kişiler

29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?

a- Pele

b- Maradona

c- Cristiano Ronaldo

d- Miroslav Klose

Doğru Cevap: Miroslav Klose

29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

a- Mehmed

b- Selim

c- Mahmud

d- Selim

Doğru Cevap: Mehmed

29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi, Iron Man adlı çizgi roman kahramanını beyaz perdede canlandırmıştır?

a- Jake Gyllenhall

b- Robert Downey Jr.

c- Benedict Cumberbatch

d- Chris Hemsworth

Doğru Cevap: Robert Downey Jr.

29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi "anlık" anlamına gelmez?

a- Entelekt

b- Spontane

c- Aktüel

d- Enstantane

Doğru Cevap: Aktüel

29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?

a- 35

b- 56

c- 70

d- 96

Doğru Cevap: 56

29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster büyük heyecanıyla atv ekranında devam ediyor.

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