29 Ocak 2023 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışma programının son bölümünde hangi sorular yarışmacıları zorladı? İşte Kim Milyoner Olmak İster 29 Ocak soruları ve cevapları...
"Kızıl Gezegen" genellikle hangisi için yapılan bir benzetme olur?
a- Kripton
b- Cyberton
c- Mars
d- Vulcan
Doğru Cevap: Mars
Atlas Dağları'nı gezmekte olan biri hangi ülkede olabilir?
a- Arjantin
b- Fas
c- Arnavutluk
d- Japonya
Doğru Cevap: Fas
Kimlere "karıncaezmez" denir?
a- Çok esprili kişilere
b- Çok merhametli kişilere
c- Çok gösterişli kişilere
d- Çok çalışkan kişilere
Doğru Cevap: Çok merhametli kişiler
Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?
a- Pele
b- Maradona
c- Cristiano Ronaldo
d- Miroslav Klose
Doğru Cevap: Miroslav Klose
Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
a- Mehmed
b- Selim
c- Mahmud
d- Selim
Doğru Cevap: Mehmed
Hangisi, Iron Man adlı çizgi roman kahramanını beyaz perdede canlandırmıştır?
a- Jake Gyllenhall
b- Robert Downey Jr.
c- Benedict Cumberbatch
d- Chris Hemsworth
Doğru Cevap: Robert Downey Jr.
Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş" adlı şiirinde geçen "Dante gibi ortasındayız ömrün" dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?
a- 35
b- 56
c- 70
d- 96
Doğru Cevap: 56