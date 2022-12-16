atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

atv'nin fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelmeye devam ediyor.
1000. Bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan yarışma, bu hafta özel konuklarını ağırlıyor. Ünlü isimlerin katıldığı "Milyoner" büyük bir heyecanla bekleniyor.
Kardeşlerim'in Asiye Eren'i Su Burcu Yazgı Coşkun ve Doruk Atakul'u Onur Seyit Yaran da yarışmacı olarak koltukta oturuyor.
Perşembe akşamlarına damga vuran Aldatmak'ın sevilen oyuncuları Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim de Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularına yanıt veriyor.
Cuma akşamları büyük bir ilgiyle izlenen Yalnız Kurt'un başrol oyuncularından Hasan Denizyaran ve Jessica May da yarışmanın konuk koltuğunda oturuyor.