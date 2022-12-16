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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

GİRİŞ TARİHİ: 16.12.2022, 15:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.12.2022, 15:42
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atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

atv'nin fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

1000. Bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan yarışma, bu hafta özel konuklarını ağırlıyor. Ünlü isimlerin katıldığı "Milyoner" büyük bir heyecanla bekleniyor.

atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

Kardeşlerim'in Asiye Eren'i Su Burcu Yazgı Coşkun ve Doruk Atakul'u Onur Seyit Yaran da yarışmacı olarak koltukta oturuyor.

atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

Milyonların sevgilisi AsDor'un kaçıncı soruya kadar gelebildikleri merakla bekleniyor.

atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

Perşembe akşamlarına damga vuran Aldatmak'ın sevilen oyuncuları Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim de Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularına yanıt veriyor.

atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

Heyecanlı olduklarını söyleyen ikilinin performası nasıl olacak?

atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

Cuma akşamları büyük bir ilgiyle izlenen Yalnız Kurt'un başrol oyuncularından Hasan Denizyaran ve Jessica May da yarışmanın konuk koltuğunda oturuyor.

atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

Ekranların en uzun soluklu yarışmasında neler yaşanacak?

atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

atv'nin yıldız isimleri sorulara ne cevap verecek?

atv'nin yıldızları Milyoner'de... AsDor yarışmada neler yaşadı?

AsDor'un Milyoner performansı nasıl olacak? Genç yıldızlar kaçıncı soruya kadar gelmeyi başaracak?

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