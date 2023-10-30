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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

GİRİŞ TARİHİ: 30.10.2023, 12:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.10.2023, 13:55
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Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

Türk futbolunun efsanelerinden Volkan Demirel, Türk voleybolunun efsanelerinden Zehra Güneş'in telefon jokeri olarak Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, 29 Ekim özel bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlerken şu sıralar Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevini sürdüren Volkan Demirel'in yayına bağlanmasıyla keyifli anlar yaşandı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

2008 yılında Volkan Demirel'in kalesini koruduğu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası Milyoner sorusu oldu. O dönem İspanyol ekibi Sevilla'yı eleyerek Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen sarı lacivertli ekibin en önemli parçalarından olan Volkan Demirel'in yanıtladığı soru şöyle;

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

a- Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir

b- Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir

c- Fenerbahçe kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

d- Sevilla kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

O gün Estadio Ramón Sánchez Pizjuán'da olayın kahramanlarından olan Volkan Demirel, "Fenerbahçe kalecisi üç penaltı kurtarmıştır" diyerek Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'e en büyük yardımı yaptı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

Futbolla çok fazla ilgilenmediğini ve ailesinin Fenerbahçe'yi desteklediğini ifade eden Zehra Güneş, "Babam olsa soruyu doğru yanıtlardı" dedi.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

Başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise 2008 yılında oynanan karşılaşmadaki anısını anlattı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

Fenerbahçe'nin erken gelen gollerle 2-0 yenik duruma düştüğünü anlatan başarılı programcı, "Ben maçı Londra'da izledim ve 2-0'ın ardından rakip takım seyircisinin abartılı sevinçlerini gördüm. O an kalbim Fenerbahçe'den yanaydı" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

O dönem Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel ise maçın başında gelen gollere atıfta bulunarak "Penaltılara gitmek için maç anında çok dua ettim. Allah gönlüme göre verdi" dedi.

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