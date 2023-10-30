Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel Milyoner'de! İşte o anlar...

2008 yılında Volkan Demirel'in kalesini koruduğu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası Milyoner sorusu oldu. O dönem İspanyol ekibi Sevilla'yı eleyerek Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen sarı lacivertli ekibin en önemli parçalarından olan Volkan Demirel'in yanıtladığı soru şöyle;