Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

Yıllardır atv'de keyifle izlenen Kim Milyoner Olmak İster, soru ve cevapları ileher dönem ilgi odağı oldu. İşte o akıllarda kalan sorulardan bazıları;

Hangisi ateş böceğinin diğer adıdır?

a- Lamba böceği

b- Yıldız böceği

c- Fener böceği

d- Fosfor böceği

Doğru Cevap: Yıldız Böceği