Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

Yıllardır atv'de keyifle izlenen Kim Milyoner Olmak İster, soru ve cevapları ileher dönem ilgi odağı oldu. İşte o akıllarda kalan sorulardan bazıları;
Hangisi ateş böceğinin diğer adıdır?
a- Lamba böceği
b- Yıldız böceği
c- Fener böceği
d- Fosfor böceği
Doğru Cevap: Yıldız Böceği
1960'larda özellikle Amerika'da kullanılmaya başlanan "hippi"nin İngilizcedeki kök anlamı nedir?
a- Moda
b- Renk
c- Özgürlük
d- Dans
Doğru Cevap: Moda
Türkçeye Arapçadan geçen "muhteşem" kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir?
a- Askerler
b- Hizmetçiler
c- Köylüler
d- Efendiler
Doğru Cevap: Hizmetçiler
Ekinlik, Paşalimanı ve Avşa adaları hangi denizdedir?
a- Marmara Denizi
b- Ege Denizi
c- Akdeniz
d- Karadeniz
Doğru Cevap: Marmara Denizi
"Kesif koku" ifadesinde de kullanılan "kesif" sözcüğü ne anlama gelir?
a- Kötü
b- Hafif
c- Güzel
d- Yoğun
Doğru Cevap: Yoğun
"Bızbız" hangi enstrümanı çalarken kullanılan aletlerden biridir?
a- Kanun
b- Keman
c- Bağlama
d- Davul
Doğru Cevap: Davul
Asfaltın üzerine beyaz çizgiler çekilerek oluşturulan yaya geçitleri hangi ülkede 1951 yılında resmi olarak ilk defa kullanılmaya başlanmıştır?
a- Fransa
b- Almanya
c- Birleşik Krallık
d- ABD
Doğru Cevap: Birleşik Krallık