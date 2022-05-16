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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2022, 15:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.05.2022, 15:33
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Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

Yıllardır atv'de keyifle izlenen Kim Milyoner Olmak İster, soru ve cevapları ileher dönem ilgi odağı oldu. İşte o akıllarda kalan sorulardan bazıları;

Hangisi ateş böceğinin diğer adıdır?

a- Lamba böceği

b- Yıldız böceği

c- Fener böceği

d- Fosfor böceği

Doğru Cevap: Yıldız Böceği

Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

"Gurk" hangi hayvanın erkeğine verilen isimdir?

a- Hindi

b- Sincap

c- Geyik

d- Deve

Doğru Cevap: Hindi

Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

1960'larda özellikle Amerika'da kullanılmaya başlanan "hippi"nin İngilizcedeki kök anlamı nedir?

a- Moda

b- Renk

c- Özgürlük

d- Dans

Doğru Cevap: Moda

Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

"Hafriyat" ne anlama gelir?

a- Kazı

b- Döküntü

c- Çimento

d- Çöp

Doğru Cevap: Kazı

Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

Türkçeye Arapçadan geçen "muhteşem" kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir?

a- Askerler

b- Hizmetçiler

c- Köylüler

d- Efendiler

Doğru Cevap: Hizmetçiler

Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

Ekinlik, Paşalimanı ve Avşa adaları hangi denizdedir?

a- Marmara Denizi

b- Ege Denizi

c- Akdeniz

d- Karadeniz

Doğru Cevap: Marmara Denizi

Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

"Kesif koku" ifadesinde de kullanılan "kesif" sözcüğü ne anlama gelir?

a- Kötü

b- Hafif

c- Güzel

d- Yoğun

Doğru Cevap: Yoğun

Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

"Bızbız" hangi enstrümanı çalarken kullanılan aletlerden biridir?

a- Kanun

b- Keman

c- Bağlama

d- Davul

Doğru Cevap: Davul

Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

Asfaltın üzerine beyaz çizgiler çekilerek oluşturulan yaya geçitleri hangi ülkede 1951 yılında resmi olarak ilk defa kullanılmaya başlanmıştır?

a- Fransa

b- Almanya

c- Birleşik Krallık

d- ABD

Doğru Cevap: Birleşik Krallık

Kim Milyoner Olmak İster efsane soruları - 1

İki kez uçak kazası geçiren, köpekbalığı avlarken bacaklarını silahla vuran, 1. Dünya Savaşı'nda bacaklarına 200'den fazla şarapnel parçası isabet edip ölmeyen yazar kimdir?

a- Mark Twain

b- Ernest Hemingway

c- George Orwell

d- F. Scott Fitzgerald

Doğru Cevap: Ernest Hemingway

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