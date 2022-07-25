Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına Kim Milyoner Olmak İster, ilginç sorularıyla gündem oluyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların yer aldığı Milyoner'de gündem olan ilginç sorular ve yanıtları...
"Cesaretimi toplayıp bir türlü ona açılamıyorum" diyen birinin açılamadığı muhtemelen hangisidir_
a-Hatıra defteri
b- Boy aynası
c- Hoşlandığı kişi
d- Kedisi
Doğru Cevap: Hoşlandığı kişi
Çok kalabalık ve hareketli olan bir yer deyime göre hangisi gibi kaynıyordur?
a- Köpek kulübesi
b- Hamster kafesi
c- Karınca yuvası
d- Kaplumbağa akvaryumu
Doğru Cevap: Karınca yuvası
Gişe işlemleri için bir fiş alarak sırasının gelmesini bekleyen biri muhtemelen nerededir?
a- Esnaf lokantasında
b- Metrobüs kuyruğunda
c- Bankada
d- Kıyafet deneme kabininde
Doğru Cevap: Bankada
Saçlarını kurutup şekil vererek tarayan biri, o esnada muhtemelen hangisini kullanmaktadır?
a- Fotokopi makinesi
b- Overlok makinesi
c- Fön makinesi
d- POS makinesi
Doğru Cevap: Fön makinesi
Evlilik hayatının ilk günlerine verilen ad nedir?
a- Pekmezsaati
b- Marmelatsaati
c- Reçelhaftası
d- Balayı
Doğru Cevap: Balayı
Hangisi şakalaşan çocukların "Sana ne!" diyen birine verdikleri bir cevaptır?
a- Süt iç
b- Mısır patlat
c- Saman ye
d- Çay demle
Doğru Cevap: Saman ye