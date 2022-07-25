ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

GİRİŞ TARİHİ: 25.07.2022, 18:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.07.2022, 18:30
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına Kim Milyoner Olmak İster, ilginç sorularıyla gündem oluyor. Birbirinden başarılı yarışmacıların yer aldığı Milyoner'de gündem olan ilginç sorular ve yanıtları...

Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

"Cesaretimi toplayıp bir türlü ona açılamıyorum" diyen birinin açılamadığı muhtemelen hangisidir_

a-Hatıra defteri
b- Boy aynası
c- Hoşlandığı kişi
d- Kedisi

Doğru Cevap: Hoşlandığı kişi

Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

Çok kalabalık ve hareketli olan bir yer deyime göre hangisi gibi kaynıyordur?

a- Köpek kulübesi
b- Hamster kafesi
c- Karınca yuvası
d- Kaplumbağa akvaryumu

Doğru Cevap: Karınca yuvası

Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

Gişe işlemleri için bir fiş alarak sırasının gelmesini bekleyen biri muhtemelen nerededir?

a- Esnaf lokantasında
b- Metrobüs kuyruğunda
c- Bankada
d- Kıyafet deneme kabininde

Doğru Cevap: Bankada

Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

Saçlarını kurutup şekil vererek tarayan biri, o esnada muhtemelen hangisini kullanmaktadır?

a- Fotokopi makinesi
b- Overlok makinesi
c- Fön makinesi
d- POS makinesi

Doğru Cevap: Fön makinesi

Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

Evlilik hayatının ilk günlerine verilen ad nedir?

a- Pekmezsaati
b- Marmelatsaati
c- Reçelhaftası
d- Balayı

Doğru Cevap: Balayı

Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

Lor, hangisinin bir çeşididir?

a- Zeytin
b- Bal
c- Peynir
d- Tahin

Doğru Cevap: Peynir

Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

Hangisi şakalaşan çocukların "Sana ne!" diyen birine verdikleri bir cevaptır?

a- Süt iç
b- Mısır patlat
c- Saman ye
d- Çay demle

Doğru Cevap: Saman ye

Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

Beş kere beş, beşin kaç katına eşittir?

a- Bir
b- Beş
c- On beş
d- Yirmi beş

Doğru Cevap: Beş

Kim Milyoner Olmak İster'in en ilginç soruları...

Çok konuşan kişilere ne denir?

a- Galoş dilli
b- Babet dilli
c- Pabuç dilli
d- Patik dilli

Doğru Cevap: Pabuç dilli

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN