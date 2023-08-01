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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

GİRİŞ TARİHİ: 01.08.2023, 20:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.08.2023, 21:19
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Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

atv'nin 7'den 70'e merakla izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorular kadar yarışmacıların hayatı da izleyenleri şaşırtıyor. Milyoner yarışmacısı Salkım Kılıçgedik'in başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşkına çevirdi.

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

44 yaşındaki Salkım Kılıçgedik çocuklarıyla birlikte İstanbul'da yaşadığını ifade ederken yarışmaya katılma sebebini açıkladı.

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

44 yaşına kadar milyonda bir ihitmallerin hep kendisini bulduğunu söyleyen Salkım Kılıçgedik, Kim Milyoner Olmak İster'de finale yürümenin de milyonda bir ihitmal olduğunu belirterek yarışmaya katılmaya karar verdiğini ifade etti.

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

Üç çocuk annesi Kılıçgedik, yaşadığı talihsizlikleri Kim Milyoner Olmak İster'de anlattı.

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nu şoke eden olaylar ve Salkım Kılıçgedik'in o sözleri...

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

"5 yaşındayken bir yılanla aynı odada kalmıştım ve ona yemek hazırlamaya çalışmıştım..."

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

"Acıktığını düşündüm, sohbet ettik ve bana bir zararı olmadı..."

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

"Yine 5 yaşındayken bir köpek beni boğazımdan ısırdı. Köpeğin ağzından ekmek almaya çalışıyordum..."

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

"7 yaşındayken bir trafik kazasına karıştım. Yol ortasında saklambaç oynuyorduk. Gelen arabayı halam zannettim."

Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

"20'li yaşlarımda telefonum yatağımda patladı. Birkaç ay yanık tedavisi gördüm."

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