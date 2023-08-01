Yarışmacının anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi!

atv'nin 7'den 70'e merakla izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorular kadar yarışmacıların hayatı da izleyenleri şaşırtıyor. Milyoner yarışmacısı Salkım Kılıçgedik'in başına gelenler Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşkına çevirdi.
44 yaşındaki Salkım Kılıçgedik çocuklarıyla birlikte İstanbul'da yaşadığını ifade ederken yarışmaya katılma sebebini açıkladı.
44 yaşına kadar milyonda bir ihitmallerin hep kendisini bulduğunu söyleyen Salkım Kılıçgedik, Kim Milyoner Olmak İster'de finale yürümenin de milyonda bir ihitmal olduğunu belirterek yarışmaya katılmaya karar verdiğini ifade etti.
"Yine 5 yaşındayken bir köpek beni boğazımdan ısırdı. Köpeğin ağzından ekmek almaya çalışıyordum..."
"7 yaşındayken bir trafik kazasına karıştım. Yol ortasında saklambaç oynuyorduk. Gelen arabayı halam zannettim."